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SAOPĆENJE

CIK-u stigle tri žalbe u vezi s nabavkom sistema za skeniranje glasačkih listića, odlučili povećati vrijednost nabavke

Ova nabavka je dio višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu

CIK BiH: Odlučili povećati vrijednost nabavke. FENA

M. Až.

27.11.2025

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine dobila je tri žalbe u vezi sa javnom nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, te je odlučila povećati vrijednost nabavke.

Kao što je ranije objavljeno, CIK je 14. novembra 2025. godine putem Portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine objavila poziv za javnu nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

Na tendersku dokumentaciju pristigle su tri žalbe. Jedna žalba kompanije sa sjedištem van BiH odnosi se na tehnička pitanja, dok su dvije žalbe kompanija sa sjedištem u BiH vezane za proceduralna pitanja.

Odlučujući po ovim žalbama, CIK je odlučio povećati vrijednost nabavke, jer je osim izbora planiranih za 2026. godinu, predviđeno da se izvrši dio ugovora i za izbore 2028. godine.

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 70 zainteresovanih učesnika, dok je do sada pristiglo 67 pitanja u vezi sa dokumentacijom.

Ova nabavka je dio višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Cilj projekta je obezbijediti siguran, transparentan i efikasan izborni proces u Bosni i Hercegovini, uz maksimalnu zaštitu prava učesnika u izbornom procesu i vjerodostojnost izbora. Stručnjaci projekt opisuju kao generacijski projekat.

# CIK BIH
# BIH
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