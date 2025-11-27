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KAŽNJEN S 400 KM

Državljanin Hrvatske automobilom blokirao tramvajski saobraćaj u Sarajevu kako bi otišao u džamiju

U naselju Marijin Dvor državljanin Hrvatske svojim luksuznim BMW-om pulskih registarskih oznaka parkirao je vozilo nasred raskrsnice

Državljanin Hrvatske automobilom blokirao tramvajski saobraćaj u Sarajevu. Crna Hronika

M. Až.

27.11.2025

Putnici sarajevskog javnog prevoza danas su zbog neodgovornog ponašanja jednog stranog državljanina čekali svoj tramvaj više od pola sata.

Naime, u naselju Marijin Dvor državljanin Hrvatske svojim luksuznim BMW-om pulskih registarskih oznaka parkirao je vozilo nasred raskrsnice i blokirao tramvajske šine.

Prema informacijama Crne Hronike, razlog njegovog postupka bio je odlazak u obližnju džamiju.

Po povratku, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo kaznili su ga sa 400 KM zbog nepropisnog parkiranja i blokade čitavog tramvajskog saobraćaja.

# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# BIH
# MUP KS
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