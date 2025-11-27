Državljanin Hrvatske automobilom blokirao tramvajski saobraćaj u Sarajevu kako bi otišao u džamiju

Putnici sarajevskog javnog prevoza danas su zbog neodgovornog ponašanja jednog stranog državljanina čekali svoj tramvaj više od pola sata.

Naime, u naselju Marijin Dvor državljanin Hrvatske svojim luksuznim BMW-om pulskih registarskih oznaka parkirao je vozilo nasred raskrsnice i blokirao tramvajske šine.

Prema informacijama Crne Hronike, razlog njegovog postupka bio je odlazak u obližnju džamiju.

Po povratku, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo kaznili su ga sa 400 KM zbog nepropisnog parkiranja i blokade čitavog tramvajskog saobraćaja.