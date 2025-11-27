SDP Sarajevo: U Efendiću čuči mali šovinista, stavlja stranačke interese iznad ustavnog poretka kao i Dodik

Jasmin Šošić, vijećnik Stranke za BiH, danas se oglasio žestokim saopćenjem nakon što je morao podnijeti ostavku na mjesto predsjedavajućem Općinskog vijeća Novi Grad, jer je Ustavni sud Federacije BiH presudio da predsjedavajući Općinskog vijeća ne može biti iz reda istog naroda kao i načelnik. S obzirom da su i Šošić i načelnik Efendić iz reda Bošnjaka, Šošić je morao napustiti poziciju, a za sve je optužio federalnog dopremijera Vojina Mijatovića, koji je podnio apelaciju u ime Kluba vijećnika SDP-a Novi Grad. On je pitao Mijatovića da li mu smetaju Bošnjaci. Na sve to su se oglasili iz SDP-a Sarajevo te poručili da dok Dodik krši i ne poštuje odluke Ustavnog suda u funkciji etnonacionalizma i očuvanja moću, Efendić to čini pod plaštom "građanske politike", služeći ličnim interesima pojedinaca. Navodi da obojica stavljaju lične i stranačke interese iznad zakona i ustavnog poretka. - U javnosti se posljednjih dana pojavljuje niz tvrdnji koje za cilj imaju diskreditaciju SDP-a i kompromitaciju naše političke pozicije u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo. Posebno je istaknuta priča o Jasminu Šošiću i zamjenicima predsjedavajućeg Općinskog vijeća, uz pokušaj stvaranja slike da je SDP djelovao protiv pojedinaca zbog njihove nacionalne pripadnosti ili ratne prošlosti. SDP BiH je stranka koja je nastala na temeljima antifašizma, odbrane države i borbe za jednakopravnost svih građana. U našim redovima nalaze se istaknuti borci Armije RBiH, djeca šehida, članovi porodica poginulih branilaca, dobitnici najvećih ratnih priznanja i ljudi koji su lično učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Ove činjenice nisu deklarativne, nego provjerljive i istinite. Za nas, branitelji ove zemlje nisu vlasništvo jedne političke stranke, niti dopuštamo da se žrtva branilaca koristi kao politički alat. Proceduralna pitanja vezana za izbor rukovodstva Općinskog vijeća nisu napad na bilo čiji identitet, porijeklo ili ratni put. Ona su odraz naše obaveze da institucije funkcionišu u skladu sa Ustavom FBiH, i jednako bismo postupili i da je riječ o pripadniku bilo kojeg naroda. Država se ne brani emocijama, već zakonima, i to je jedini način da nikada ne izgubimo ono što smo krvlju stekli.

Javne izjave u kojima se odluka Ustavnog suda Federacije BiH pokušava osporiti emocijama i nacionalističkom retorikom, predstavljaju svjesno zanemarivanje pravne suštine i institucija države. Nijedna javna funkcija i nijedna lična biografija, ma koliko časna, ponosna ili teška bila, ne može biti iznad Ustava. Upravo zbog svih žrtava rata, dužni smo čuvati državu kao pravni poredak, što podrazumijeva poštivanje odluka najvišeg sudskog autoriteta. Ustavni sud Federacije BiH je jedini organ ovlašten za tumačenje Ustava. Njegove odluke su: • konačne • obavezujuće • svaki organ vlasti ih mora provesti bez odlaganja U konkretnom slučaju, Sud je utvrdio povredu člana VI/1.C i člana IX.1.1.a Ustava Federacije BiH, jer izbor rukovodstva Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo nije osigurao proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih, prema popisu iz 1991. godine. To nije politički stav. To nije obračun ni sa kim. To je zaštita ustavne ravnopravnosti naroda i pravne države. Politička manipulacija ratnim tragedijama, posebno djecom šehida, predstavlja moralnu granicu koju SDP nikada neće preći. Oni koji danas pokušavaju nametnuti narativ izdaje, zaboravljaju da izdaja nije kada poštuješ Ustav, izdaja je kada svjesno dijeliš društvo kako bi sačuvao politički monopol. "Najveći neprijatelji istine nisu laži, nego mitovi u koje se udobno smjestimo." Oni koji danas mitologiziraju politiku nadaju se da će im emocije zamijeniti argumente. Ali Bosna i Hercegovina ne može i neće opstati na mitovima, nego na institucijama, na jednakim pravilima za sve, i na kulturi poštovanja žrtve, a ne njenog svojatanja. SDP će ostati na toj strani istorije, bez obzira koliko puta nas neko pokušao uvjeriti da je lakše pristati na tišinu nego govoriti istinu. Vladavina prava nije izbor. To je temelj Bosne i Hercegovine. Postoji samo jedan put prihvatljiv demokratskom društvu: - Ili se poštuje Ustav i odluke Ustavnog suda - Ili se negira da pravo više išta znači Mi biramo pravnu državu. Mi biramo Ustav. Mi biramo Bosnu i Hercegovinu.