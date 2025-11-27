Zastupnici iz RS blokirali hitnu proceduru za zakon o državnoj imovini

Na 33. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine našao se Prijedlog zakona o državnoj imovini, a zastupnici su raspravljali primarno o proceduri u kojoj je prijedlog upućen.

U raspravi o hitnoj proceduri najviše su se isticali zastupnici SNSD-a, predvođeni Sanjom Vulić, koji su tvrdili da "ne postoji državna imovina" te da je "sve predano entitetima" prema Dejtonskom sporazumu.

Zastupnici SNSD-a iskoristili su vrijeme i za kritike visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, nazivajući ga „turistom“ i "osobom koja se lažno predstavlja".

Na kraju rasprave, u oba kruga glasanja, hitna i skraćena procedura srušene su jer su svi prisutni zastupnici iz entiteta Republika Srpska glasali protiv, iako je postojala opća većina.

Osim predstavnika vlasti i opozicije iz RS-a, protiv su bili i zastupnici HDZ-a. Jedini zastupnik iz RS-a koji je glasao za obje procedure bio je Edin Ramić (SDA).

Kako su ove procedure odbijene, Prijedlog zakona o državnoj imovini biće razmatran na jednoj od narednih sjednica kroz redovni postupak.