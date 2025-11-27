Stranka za BiH traži prekid svake komunikacije s Mađarskom: Neprihvatljivo je da entiteti učestvuju u diplomatiji

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) pozvala je Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Predsjedništvo BiH da odmah prekinu svaku komunikaciju s Mađarskom zbog otvorenog negiranja države BiH i diplomatske saradnje sa entitetom Republika Srpska (RS).

SBiH smatra neprihvatljivim nedavne diplomatske kontakte između predstavnika Mađarske i entiteta RS, ističući da takvi postupci krše ustavni poredak i potkopavaju suverenitet Bosne i Hercegovine.

– Smatramo potpuno neprihvatljivim da bilo koji entitet u Bosni i Hercegovini učestvuje u međunarodnim aktivnostima koje nisu u skladu sa državnim institucijama. SBiH jasno ističe da niko ko djeluje u okviru bh. politike ne bi smio održavati bilo kakve kontakte sa zvaničnicima Mađarske, sve dok ta država ne prekine praksu direktne saradnje s entitetom, mimo institucija države. Uz to, stvara se utisak da sve manje pokazujemo sposobnost da vodimo i čuvamo vlastitu državu – naveli su iz SBiH.

Stranka traži od Ministarstva vanjskih poslova i Predsjedništva BiH da reagiraju na svaku komunikaciju Mađarske sa entitetom RS, koji nema nikakvo ustavno pravo na međunarodne odnose.

– Pozivamo nadležne institucije, političke aktere i međunarodne partnere da dosljedno poštuju ustavni poredak Bosne i Hercegovine i osiguraju zaštitu njenog suvereniteta. Nedopustivim smatramo i intoniranje himne Srbije na univerzitetu u Banja Luci u prisustvu ministra vanjskih poslova Mađarske, uprkos jasnoj odluci Ustavnog suda BiH, što predstavlja direktno nepoštivanje Ustava BiH i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma – istaknuli su iz SBiH.

Na kraju su poručili da nadležne institucije imaju obavezu reagirati na ovakvo ponašanje.