Uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara je komplikacija Mekelovog divertikula

Više od dva mjeseca koliko je prošlo od smrti 11-mjesečnog dječačića iz Konjica koji je podlegao na putu od bolnice u Konjicu do Mostara, a nakon čega su uzeti i određeni uzorci koji su poslani na analizu, u Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je stigao nalaz i mišljenje vještaka.

- Utvrđeno je da je smrt bebe nastupila usljed komplikacija Mekelovog divertikula (upala/diverticulitis sa rupturom) praćenih šokom i metaboličkim poremećajima, što se odrazilo povišenom ureom i glukozom u krvi.

Po nalogu tužitelja zatražena je i pribavljena sva potrebna dokumentacija od institucija i ustanova koje su sudjelovale u postupku liječenja i prijevoza jedanaestomjesečne bebe iz Konjica do Mostara - potvrdila je za "Avaz" Ana Rajič, glasnogovornica Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Kompletna pribavljena dokumentacija sa cijelim spisom predmeta, naglasila je, dostavljena je na vještačenje vještaku specijalisti sudske medicine.

- Po dobijanju nalaza i mišljenja, odnosno navedenog vještačenja postupajući tužitelj će analizirati sve prikupljene dokaze i potom donijeti tužiteljsku odluku - dodala je Rajič.