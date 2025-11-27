Video / Nenad Grković: Izbornu krađu treba kažnjavati zatvorom, Karan nije odnio pobjedu

Poslanik Liste „Za pravdu i red“ u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Grković gost je novog izdanja emisije „Crvena olovka“. Tom prilikom on je govorio o brojnim aktuelnim temama, a prije svega o nedavno održanim izborima u RS.

- Ne bih ja rekao da je Siniša Karan odnio pobjedu. Ovo je pobjeda opozicije. Blanuša je postigao nešto nevjerovatno. Ako uporedite sedam zadnjih dana kampanje, gospodin Karan je bio 57 puta na javnom servisu, a Blanuša samo 2 puta, a da ne govorim o cijeloj mašineriji koja je stajala iza Karana, a pogotovu o izbornoj krađi. Da su izbori bili fer i da smo zaustavili tu krađu Blanuša bi bio predsjednik Republike Srpske i on jeste istinski pobjednik ovih izbora.

Grković je istakao kako je nedopustivo da se ukrade toliki broj glasova u samo tri mjesta.

Izjave posmatrača

- Sama činjenica da u Doboju i Zvorniku uopste niste imali nikakav podatak o prebrojanim glasovima tokom cijelog dana govori da nešto nije uredu. Oni su čekali koliko glasova trebaju da ubace odnosno da pokradu. I to rade stalno. Blanuša je bio u prednosti i odjednom su to poništili Doboj i Zvornik. Imate izjave posmatrača da im nisu dali da prisustvuju brojanju jer je cijela komisija iz SNSD-a.

Zatražio sam da dobijemo podatke od CIK-a, tačna imena ljudi koji su učestvovali u ovome, kazao je Grković govoreći o narednim koracima.

- Tražit ćemo da se ponovi glasanje u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Nećemo odustati od toga. Drugo, tražit ćemo da se krivično kazne osobe koje su odgovorne za te propuste. Ići ćemo direktno na osobe koje su bile u tim biračkim odborima. Imao sam priliku da razgovaram sa mojim kolegama iz Makedonije pošto su i oni uveli skenere i nove tehnologije. Ja sam ih pitao kako se to pokazalo. Oni su rekli: „Ma nemate nikakve koristi od tih skenera“. Prava korist je kada vi kaznite par ljudi, kada oni završe u zatvoru. E onda više nikome ne pada na pamet da ovakve stvari radi. Vidite da niko nikad nije odgovarao za ovo, a to su djela zbog kojih možete sigurno završiti u zatvoru. To nisu male stvari.

Prokomentarisao je i izlazak Bošnjaka na ove izbore.

- Dodik optužuje Bošnjake da su oni glasali za Blanušu, pa kao zbog toga razlika u glasovima nije mnogo velika, a stvar je suprotna. Upravo u mjestima sa najvećim brojem Bošnjaka najveći broj glasova dobio je Karan. Sad ja ne kažem da su oni glasali za Karana, ali upravo zbog neizlaska na izbore vjerovatno glasovi Bošnjaka su pokradeni. Iskoristili su taj njihov neizlazak, jasno je da je došlo do izborne krađe i manipulacije. Nije to samo sa Bošnjacima, svi koji ne izađu na izbore omogućavaju krađu.

Fer i pošteni izbori

Na pitanje da li se uzdaju da ćemo 2026. godine imati fer i poštene izbore zahvaljujući skenerima, Grković odgovara kako će skeneri riješiti samo dio problema.

- Nisu potrebni samo skeneri i zaustaviti krađu glasova. Pored toga imate nenormalnu kupovinu glasova. Kod nas u Hercegovini su im davali građevinski materijal, davali su im prasad, zube su im radili, kupovali gume za automobile, nevjerovatno za koje stvari se ljudi prodaju.

Grković je prokomentarisao i dolazak mađarkog ministra vanjskih poslova Petera Sijarta u BiH.

- Jučer smo imali izjavu Milorada Dodika da će ponovo blokirati sve institucije na nivou BiH zato što Helez nije dozvolio slijetanje vojnog aviona iz Mađarske. Nije mi jasno da se neko vozi vojnim avionom, da je sjeo na neki normalnan komercijalni avion ne vidim razlog što bi mu zabranili slijetanje. Čudna mi je cijela ta situacija, imam osjećaj kao da se namjerno pravi problem.

Grković je komentarisao i brojne druge političke aktuelnosti, a kompletan razgovor pogledajte na YouTube kanalu Avaz TV.