Obavljena rasprava o Prijedlogu zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je principe Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU-a u ovom području.

Cilj zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u BiH, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Pozitivna mišljenja na tekst zakona su dale vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Poslanik Nermin Mandra (SDA) je tokom diskusije kazao da je predloženi zakon neophodan, vrlo složen, kompleksan, "vjerujem, najkompleksniji koji usvaja ovaj saziv Parlamenta".

Dodao je da će SDA će podržati njegovo usvajanje, te da će u amandmanskoj fazi vjerovatno uložiti jedan amandman, vezano za državnog regulatora električne energije.

- U obrazloženju zakona navedena je potreba za njegovim usvajanjem i obrazloženi su benefiti koje dobijamo usvajanjem ovog zakona. To je nedvosmisleno tako i zato je naš stav ovakav. Međutim, treba ukazati i na određene posljedice koje će izazvati usvajanje ovog zakona – kazao je Mandra.

Neophodan zakon

Poslanik Saša Magazinović (SDP BiH) se složio sa Mandrom da je ovo neophodan, kompleksan i važan zakon.

- Čuli smo, ima podršku obje entitetske vlade. Ključno je pitanje da li je usvajanje ovog zakona jedan od uslova koji će biti čekiran, kako bi privreda u BiH izbjegla uvođenje CBAM-a od termina kada je to predviđeno, a to je za nešto više od mjesec dana. Odgovor koji smo dobili je „da“ – kazao je Magazinović, te dodao da će poslanici SDP-a podržati predloženi zakon.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denis Zvizdić (NiP) je kazao da je riječ o jednom od sistemskih zakona, koji tretira jednu od najsloženijih tematika u BiH, tretira jedan od ključnih ili najvažnijih resursa kojim raspolaže Bosna i Hercegovina.

- Ne postoje idealni zakoni koji mogu riješiti sva pitanja, posebno ona koja će se pojaviti u praktičnoj implementaciji ovoga zakona. Postoje određene manjkavosti u rješenjima koja su definirana u ovime zakonu, ali su prednosti koje ovaj zakon donosi u smislu uređenja elektroenergetskog sektora, jer govorimo o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, i posebno prednosti koje će ovaj zakon donijeti određenim privrednim sektorima kada govorimo o plaćanju CBAM-a, su daleko veće od određenih manjkavosti koje imamo u ovime zakonu, ali koje možemo riješiti u praktičnoj primjeni ovog zakona, jer neki članovi su upravo tako i definirani – kazao je Zvizdić.

Opasnost od naplate takse

Istaknuo je da donošenje ovog zakona ne znači da smo definitivno uklonili opasnost od naplate takse za karbon-dioksid, jer poslije ovoga morat ćemo donijeti zakon o klimi, morat ćemo usvojiti nacionalni energetski klimatski plan, morat ćemo usvojiti način i sistem trgovine sa stakleničkim plinovima, refreširati državnu energetsku strategiju itd.

- Ali prije svega, ovaj zakon je šansa da se izuzeće od CBAM-a produži za izvjesno vrijeme, koje će BiH omogućiti važan tranzicijski period, kako bi mogli izvršiti sve potrebne pripreme kada govorimo o sektoru električne energije, jer od rezultata te tranzicije u energetskom sektoru zavisit će i naša energetska neovisnost, a ona je ključ daljeg održivog razvoja - kazao je Zvizdić, te dodao da ovaj zakon ima čitav spektar dobrih rešenja.

Poslanik Predrag Kožul (HDZ BiH) je kazao da ovaj zakon ima mana, ali vrlo jednostavna cost-benefit analiza nam jasno govori da je puno veća korist od usvajanja ovog zakona, uz potencijalne popravke u drugoj fazi donošenja ovog zakona, nego šteta koju ćemo potencijalno trpjeti njegovim neusvajanjem.

"Složen zakon"

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je u obraćanju poslanicima kazao da je ovo izazov, "da je ovo složen zakon".

- Svjesni smo činjenice da smo u dugom vremenskom roku, iz mandata u mandat, došli do određenog rješenja, da bi Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usaglasile, dale zeleno svjetlo. Na ovaj sadržaj zakona o kome govorimo i koji je pred vama, mi smo dobili pozitivno mišljenje Evropske energetske zajednice, navodeći u njihovom stavu da je ovo potpuno dovoljan zakonski zahvat kako bismo mogli doći u proceduru podnošenja zahtjeva za oslobađanje od CBAM-a. U ovom sadržaju zakona smo transponovali jednu direktivu i 15 uredbi Evropske energetske zajednice i da se na tome predano radilo i time da smo uspjeli da ispunimo obaveze iz trećeg energetskog paketa – pojasnio je Košarac.

Istaknuo je da, po usvajanju ovog zakona u oba doma Parlamentarne skupštine BiH "imamo šansu da podnesemo aplikaciju da se oslobodimo CBAM-a".

Nakon što je okončana rasprava o Prijedlogu zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, poslanici su nastavili raspravu i o ostalim tačkama, o kojima će se izjasniti na samom kraju sjednice.