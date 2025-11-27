Šljivić demantovala tvrdnje da je frizerka: "Moj bjuti salon je jedan od najsavremenijih"

Šljivićeva je naglasila da se njena diploma Pravnog fakulteta, položen državni ispit i sva zvanična dokumentacija nalaze u kabinetu Narodne skupštine i u potpunosti potvrđuju njen profesionalni put.

Poslanica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić istakla je da je poslanica Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac u parlamentu iznijela netačne tvrdnje o njenim profesionalnim kvalifikacijama.

– To je jedina istina i jedini relevantan podatak – poručila je Šljivićeva, komentarišući tvrdnje Grahovčeve da je "frizerka, a ne pravnik"

Ona je dodala da joj je nevjerovatno što su neki mediji objavili neprovjerene i netačne informacije, posebno kada se radi o nečijim kvalifikacijama i profesionalnom integritetu.

– Ukoliko je došla do zaključka da sam frizerka samo zato što posjedujem salon ljepote, želim jasno reći da je to jedan od trenutno najvećih i najsavremenije opremljenih bjuti salona. Takva logika ne govori ništa o meni, ali mnogo govori o nivou njenih zaključaka – istakla je Šljivićeva.

Naglasila je da nije osoba koja će se "valjati u blatu" niti polemisati sa onima koji komunikaciju zasnivaju na uvredama, neistinama i zlonamjernim konstrukcijama.

– Takvo ponašanje je ispod svakog nivoa, časti i dostojanstva i ne predstavlja način na koji radim niti na koji želim da doprinosim institucijama u kojima djelujem – rekla je Šljivićeva.

Podsjetimo, Vlada Republike Srpske imenovala je Nikolinu Šljivić za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a ova odluka stupila je na snagu juče.