Usvojena inicijativa o dozvoli kupanja u burkiniju na Pannonici

Vijećnica Berisa Ahmetović obavijestila je javnost da je vijećnička inicijativa koju je podnijela na sjednici Gradskog vijeća Tuzla 15.9.2025. godine, a koja se odnosi na omogućavanje kupanja u burkiniju na Panonskim jezerima, zvanično usvojena. Komisija za ljudska prava i slobode Grada Tuzla, postupajući po dostavljenoj inicijativi, na sjednici održanoj 23.10.2025. godine donijela je zaključak da su pojedine odredbe Kućnog reda JP "Pannonica" d.o.o. Tuzla – u dijelu koji se odnosi na odjeću u kojoj je dozvoljeno kupanje – suprotne članu 2. Zakona o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik BiH, broj: 59/09 i 66/16).

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Komisija je utvrdila da je zabrana kupanja u burkiniju predstavljala oblik različitog postupanja i ograničavanja zasnovanog na stvarnim ili pretpostavljenim ličnim svojstvima, te da takva odredba nije u skladu sa standardima jednakog pristupa javnim uslugama. Komisija je naložila JP "Pannonica" d.o.o. Tuzla da najkasnije do početka ljetne sezone 2026. godine izvrši izmjene i dopune Kućnog reda, kako bi se uklonile diskriminatorne odredbe, te omogućilo svim posjetiocima jednako korištenje kompleksa Panonskih jezera, bez obzira na vrstu dozvoljene odjeće za kupanje.

Zaključak sjednice . Avaz Zaključak sjednice . Avaz