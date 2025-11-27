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TUZLA

Usvojena inicijativa o dozvoli kupanja u burkiniju na Pannonici

Komisija je naložila JP "Pannonica" d.o.o. Tuzla da najkasnije do početka ljetne sezone 2026. godine izvrši izmjene i dopune Kućnog reda

Usvojena inicijativa o dozvoli kupanja u burkiniju na Pannonici. Avaz

A. Bešić

27.11.2025

Vijećnica Berisa Ahmetović obavijestila je javnost da je vijećnička inicijativa koju je podnijela na sjednici Gradskog vijeća Tuzla 15.9.2025. godine, a koja se odnosi na omogućavanje kupanja u burkiniju na Panonskim jezerima, zvanično usvojena.

Komisija za ljudska prava i slobode Grada Tuzla, postupajući po dostavljenoj inicijativi, na sjednici održanoj 23.10.2025. godine donijela je zaključak da su pojedine odredbe Kućnog reda JP "Pannonica" d.o.o. Tuzla – u dijelu koji se odnosi na odjeću u kojoj je dozvoljeno kupanje – suprotne članu 2. Zakona o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik BiH, broj: 59/09 i 66/16).

Zaključak sjednice. Avaz

Komisija je utvrdila da je zabrana kupanja u burkiniju predstavljala oblik različitog postupanja i ograničavanja zasnovanog na stvarnim ili pretpostavljenim ličnim svojstvima, te da takva odredba nije u skladu sa standardima jednakog pristupa javnim uslugama.

Komisija je naložila JP "Pannonica" d.o.o. Tuzla da najkasnije do početka ljetne sezone 2026. godine izvrši izmjene i dopune Kućnog reda, kako bi se uklonile diskriminatorne odredbe, te omogućilo svim posjetiocima jednako korištenje kompleksa Panonskih jezera, bez obzira na vrstu dozvoljene odjeće za kupanje.

Zaključak sjednice. Avaz

Ovom odlukom zvanično je potvrđeno da dosadašnja praksa nije bila u skladu sa zakonskim odredbama o zabrani diskriminacije, kao ni sa obavezom javnih preduzeća da osiguraju ravnopravan pristup svim građanima.

- Nastavit ću podnositi inicijative i ukazivati na nepravilnosti koje se tiču pristupa javnim uslugama, jednakosti i poštivanja zakona, u interesu svih građana Tuzle - poručila je vijećnica Ahmetović.

# BURKINI
# TUZLA
# PANNONICA
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