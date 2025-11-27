Lakić: Zakon koji čuva radna mjesta, jača energetsku sigurnost i otvara vrata na evropsko tržište

Nakon glasanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, oglasio se i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

- Ovo je najbolji dokaz da Bosna i Hercegovina može funkcionisati kao jedinstven sistem kada postoji politička volja i fokus na evropske obaveze. Ovo je zakon koji čuva radna mjesta, jača energetsku sigurnost i otvara vrata BiH na evropsko tržište - istakao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić nakon što su poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su u prvom čitanju Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.