Lakić: Zakon koji čuva radna mjesta, jača energetsku sigurnost i otvara vrata na evropsko tržište

Nakon glasanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, oglasio se i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
- Ovo je najbolji dokaz da Bosna i Hercegovina može funkcionisati kao jedinstven sistem kada postoji politička volja i fokus na evropske obaveze. Ovo je zakon koji čuva radna mjesta, jača energetsku sigurnost i otvara vrata BiH na evropsko tržište - istakao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić nakon što su poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su u prvom čitanju Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.
Najvažniji cilj zakona je stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta i uspostavu berze električne energije u Bosni i Hercegovini. Time se ispunjava jedan od ključnih uvjeta za izuzeće BiH od primjene CBAM-a – mehanizma koji već od 1. januara 2026. može značajno utjecati na domaću privredu.
- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zahvaljuje svim poslanicima u Predstavničkom domu Paralamenta BiH koji su podržali ovaj reformski iskorak i još jednom pokazali da zajedničkim radom možemo donositi rješenja od kojih koristi ima cijela Bosna i Hercegovina. Očekujemo i od delegata u Domu Naroda Parlamentarne skupštine BiH da uradi isto i da Zakon imamo usvojen do kraja ove godine - navodi se u saopćenju.