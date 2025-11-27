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AUSTRIJA

Delegacija Saveza "Consilium Bosniacum" sastala se s gradonačelnikom Beča Mihaelom Ludvigom: Podrška jačanju BiH i evropskom putu

Savez ostaje posvećen jačanju kulture sjećanja, obrazovanju, povezivanju zajednica i jačanju saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine

Dnevni avaz
Delegacija Saveza "Consilium Bosniacum" sastala se s gradonačelnikom Beča - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.11.2025

Delegacija Saveza bh. udruženja u Austriji “Consilium Bosniacum”, predvođena predsjednikom Damirom Saračevićem, danas je održala sastanak s gradonačelnikom Grada Beča, gospodinom Mihaelom Ludvigom (Michael Ludwig).

Tokom vrlo konstruktivnog i otvorenog razgovora razmijenjena su mišljenja o društvenim procesima, ulozi Saveza u austrijskom društvu i značaju interkulturnog djelovanja.

Gradonačelnik Ludvig je izrazio svoju spremnost i podršku na putu jačanja države Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saračević je istakao važnost poticanja evropskog puta BiH, kao i implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava, što bi doprinijelo smanjenju institucionalne diskriminacije i omogućilo napredak, stabilnost i približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Tom prilikom delegacija je uručila gradonačelniku Michaelu Ludvigu i počasnom članu Saveza i bivšem predsjedniku Bečkog parlamenta, Ernstu Voleru, simbolične poklone, uz zahvalnost za njihovu dugogodišnju podršku projektu izgradnje spomenika "Cvijet Srebrenice" na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču.

Savez ostaje posvećen jačanju kulture sjećanja, obrazovanju, povezivanju zajednica i jačanju saradnje između Austrije i Bosne i Hercegovine.

# AUSTRIJA
# BIH
# CONSILIUM BOSNIACUM
# MICHAEL LUDWIG
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