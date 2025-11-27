Papa Lav XIV preletio BiH i poslao telegram Predsjedništvu i građanima BiH

Papa Lav XIV preletio je zračni prostor Bosne i Hercegovine na putu prema Turskoj te uputio telegram članovima Predsjedništva BiH i građanima zemlje, izražavajući poruku mira, jedinstva i sloge. Poruka je bila upućena predsjedavajućem Predsjedništva Željku Komšiću.

U svom telegramu Papa je izrazio srdačne pozdrave i duhovnu bliskost Bosni i Hercegovini.

- Upućujem srdačne pozdrave Vašoj Ekscelenciji i narodu Bosne i Hercegovine dok letim iznad vaše zemlje na svom putu za Tursku. Uvjeravam vas da ćete biti u mojim molitvama te rado prizivam na zemlju Svemogući blagoslov jedinstva, bratstva i sloge - poručio je.

Telegrami, koji su sastavni dio Papinih međunarodnih apostolskih putovanja, izražavaju njegovu duhovnu povezanost sa zemljama iznad kojih prolazi.

Podsjetimo, Papa Lav XIV. je posjet Turskoj započeo porukom o važnosti globalnog mira, ističući potrebu zajedništva među ljudima. Po dolasku u Ankaru, gdje su ga dočekali turski zvaničnici, naglasio je da je dugo iščekivao ovaj posjet zbog njegovog značaja za kršćane i međunarodnu zajednicu.