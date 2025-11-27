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MAĐARSKI ŠEF DIPLOMATIJE

Sijarto tvrdi da je Zapadni Balkan spremniji za EU od Ukrajine, Brisel optužio za "produbljivanje sukoba"

To mora da je šala, jer svi znaju da su se zemlje Zapadnog Balkana, koje čekaju članstvo 15, 16 ili 17 godina, mnogo bolje pripremile, rekao je

Sijarto: Zapadni Balkan spremniji za EU od Ukrajine. AP

M. Až.

27.11.2025

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Szijjarto) izjavio je u četvrtak da je "apsolutna šala" tvrdnja evropskih lidera da je Ukrajina spremnija za članstvo u Evropskoj uniji od zemalja Zapadnog Balkana, naglasivši da su države regiona u mnogo boljoj poziciji nakon godina reformi i čekanja na proširenje.

U intervjuu za RTRS, Sijarto je rekao da Mađarska "apsolutno podržava" proširenje Evropske unije, ali isključivo na zemlje koje će Uniju ojačati.

- To mora da je šala, jer svi znaju da su se zemlje Zapadnog Balkana, koje čekaju članstvo 15, 16 ili 17 godina, mnogo bolje pripremile nego Ukrajina - rekao je Sijarto, navodeći da je region napredovao u reformama i razvoju, te da bi pridruživanje tih država doprinijelo sigurnosti i ekonomskoj snazi EU.

"Ukrajina bi oslabila EU"

On je, međutim, ustvrdio da bi članstvo Ukrajine donijelo "veliki broj rizika", uključujući rat, organizovani kriminal i druge bezbjednosne izazove.

- Mi, Mađari, veoma dobro razumijemo da su zemlje Zapadnog Balkana spremnije. Želimo da se što prije učlane u EU, dok bi Ukrajina oslabila Uniju i unijela opasnosti - rekao je on.

Sijarto je podsjetio da je Mađarska tokom svog predsjedavanja EU, kako je naveo, radila na ubrzavanju procesa proširenja na Zapadni Balkan i da kao susjed regionu "veoma dobro zna koliko bi to značilo i za Balkan i za kontinent".

Govoreći o ratu u Ukrajini, Sijarto je rekao da sukob traje već četiri godine i da je Evropska unija "potpuno podbacila" u pokušaju da doprinese njegovom okončanju. Optužio je EU da je "produbila sukob" isporukama oružja i finansijskom pomoći Kijevu.

- EU je donijela odluke koje su dodatno eskalirale rat, uključujući slanje oružja i više od 100 milijardi eura pomoći. Time je rat samo produžen - rekao je on.

"Pogrešne odluke"

Prema njegovim riječima, sukob je "mogao biti završen" u aprilu 2022. godine da su lideri Zapadne Evrope podržali tadašnje pregovore.

- Sada se ponovo razgovara o novom sporazumu, ali je situacija mnogo gora nego prije tri i po godine. Svaki dan produžavanja sukoba donosi više žrtava, više razaranja i veći rizik od eskalacije“, izjavio je Sijarto.

On je optužio evropske lidere da "pate od ratnog vidovnjaštva" i da pogrešno predstavljaju sukob kao odbranu Evrope.

- Ovo je rat između Ukrajine i Rusije. Ukrajina štiti sebe, ne Evropu. Da li to radi herojski? Apsolutno. Ali Evropa nema moralnu ni pravnu obavezu da nastavlja slati oružje i novac - rekao je.

Sijarto je zaključio da evropski lideri nastavljaju podršku Kijevu jer pokušavaju da prikriju "veliki broj pogrešnih odluka" donesenih od početka rata.

Mađarski šef diplomatije je ponovio podršku Beogradu u vezi sa situacijom sa Naftnom industrijom Srbije.

# MAĐARSKA
# PETER SZIJJARTO
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