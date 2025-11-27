Sijarto tvrdi da je Zapadni Balkan spremniji za EU od Ukrajine, Brisel optužio za "produbljivanje sukoba"

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Szijjarto) izjavio je u četvrtak da je "apsolutna šala" tvrdnja evropskih lidera da je Ukrajina spremnija za članstvo u Evropskoj uniji od zemalja Zapadnog Balkana, naglasivši da su države regiona u mnogo boljoj poziciji nakon godina reformi i čekanja na proširenje.

U intervjuu za RTRS, Sijarto je rekao da Mađarska "apsolutno podržava" proširenje Evropske unije, ali isključivo na zemlje koje će Uniju ojačati.

- To mora da je šala, jer svi znaju da su se zemlje Zapadnog Balkana, koje čekaju članstvo 15, 16 ili 17 godina, mnogo bolje pripremile nego Ukrajina - rekao je Sijarto, navodeći da je region napredovao u reformama i razvoju, te da bi pridruživanje tih država doprinijelo sigurnosti i ekonomskoj snazi EU.

"Ukrajina bi oslabila EU"

On je, međutim, ustvrdio da bi članstvo Ukrajine donijelo "veliki broj rizika", uključujući rat, organizovani kriminal i druge bezbjednosne izazove.

- Mi, Mađari, veoma dobro razumijemo da su zemlje Zapadnog Balkana spremnije. Želimo da se što prije učlane u EU, dok bi Ukrajina oslabila Uniju i unijela opasnosti - rekao je on.

Sijarto je podsjetio da je Mađarska tokom svog predsjedavanja EU, kako je naveo, radila na ubrzavanju procesa proširenja na Zapadni Balkan i da kao susjed regionu "veoma dobro zna koliko bi to značilo i za Balkan i za kontinent".

Govoreći o ratu u Ukrajini, Sijarto je rekao da sukob traje već četiri godine i da je Evropska unija "potpuno podbacila" u pokušaju da doprinese njegovom okončanju. Optužio je EU da je "produbila sukob" isporukama oružja i finansijskom pomoći Kijevu.

- EU je donijela odluke koje su dodatno eskalirale rat, uključujući slanje oružja i više od 100 milijardi eura pomoći. Time je rat samo produžen - rekao je on.

"Pogrešne odluke"

Prema njegovim riječima, sukob je "mogao biti završen" u aprilu 2022. godine da su lideri Zapadne Evrope podržali tadašnje pregovore.

- Sada se ponovo razgovara o novom sporazumu, ali je situacija mnogo gora nego prije tri i po godine. Svaki dan produžavanja sukoba donosi više žrtava, više razaranja i veći rizik od eskalacije“, izjavio je Sijarto.

On je optužio evropske lidere da "pate od ratnog vidovnjaštva" i da pogrešno predstavljaju sukob kao odbranu Evrope.

- Ovo je rat između Ukrajine i Rusije. Ukrajina štiti sebe, ne Evropu. Da li to radi herojski? Apsolutno. Ali Evropa nema moralnu ni pravnu obavezu da nastavlja slati oružje i novac - rekao je.

Sijarto je zaključio da evropski lideri nastavljaju podršku Kijevu jer pokušavaju da prikriju "veliki broj pogrešnih odluka" donesenih od početka rata.

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