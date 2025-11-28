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MINISTARSKO OKUPLJANJE

Helez održao niz bilateralnih sastanaka na marginama sastanka Inicijative SEDM

Helez je na sastancima dodatno afirmirao inicijativu SEDM kao vrijedan okvir za jačanje povjerenja, razumijevanja i koordinacije među državama jugoist

Ministarski sastanak. FENA

FENA

28.11.2025

Ministar odbrane Bosne i Heregovine Zukan Helez, kao domaćin ministarskog sastanka u okviru Inicijative za saradnju ministara odbrane Jugoistočne Evrope (SEDM), koji je 26. i 27. novembra pod grčkim predsjedavanjem održan u Sarajevu, imao je i diplomatsku aktivnost s više kolega iz šire regije.

Bilateralni razgovori 

Na marginama ministarskog sastanka inicijative SEDM, Helez je obavio bilateralne razgovore sa čelnicima ministarstava odbrane Italije, Grčke, Rumunije i Turske, kao i s direktorom regionalnog Centra za sigurnosnu saradnju RACVIAC.

Helez je na sastancima dodatno afirmirao inicijativu SEDM kao vrijedan okvir za jačanje povjerenja, razumijevanja i koordinacije među državama jugoistočne Evrope, ali i širem euroatlantskom prostoru. Posebno je razmatrao mogućnosti učvršćivanja bilateralnih vojnodiplomatskih odnosa Bosne i Hercegovine s partnerskim i prijateljskim zemaljama iz područja jugoistočne Evrope, ali i saradnje na polju odbrambenih industrija.

Zukan se prvo u srijedu navečer sastao s državnim podsekretarom Ministarstva odbrane Italije Peregom Di Cremnagom, da bi bilateralani sastanak u četvrtak održao sa zamjenikom ministra odbrane Grčke Athanasiosom Davakisom.

Regionalna saradnja 

Po zaključivanju zajedničkog sastanka Inicijative SEDM, Helez je razgovarao sa zamjenikom premijera i ministrom odbrane Rumunije Liviu-Ionutom Mosteanuom te sa zamjenikom ministra odbrane Turske Heybetom Musom.

Bilateralne aktivnosti na marginama sastanka SEDM, Helez je okončao razgovorom s direktorom RACVIC-a ambasadorom Constantin-Mihailom Grigorieom, na kojem su razmatrani različiti aspekti regionalne saradnje na polju odbrane i gradnje povjerenja u regiji, saopćeno je iz MOBiH.

# SASTANAK
# MINISTAR
# ZUKAN HELEZ
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