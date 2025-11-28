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POTVRDIO CIK

U nedjelju se održavaju odgođeni izbori na biračkom mjestu Korićani

Biračko mjesto se otvara u 07:00, a zatvara u 19:00 sati

Prijevremeni izbori u RS. BHRT

A. O.

28.11.2025

U nedjelju, 30.11.2025. godine održavaju se odgođeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na biračkom mjestu 068B005 “Korićani” u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo, navode iz CIK-a BiH.

Biračko mjesto se otvara u 07:00, a zatvara u 19:00 sati.

Na biračkom mjestu 068B005 “Korićani” registrirano je 56 birača.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 “Korićani” u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalim usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.

# CIK BIH
# PRIJEVREMENI IZBORI U RS
# KORIĆANI
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