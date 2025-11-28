Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA PRIJEDLOG SIROVICE

Ovjera zdravstvenih knjižica za ratne vojne invalide u ZDK-u produžena na godinu dana

Te mjere imaju za cilj pojednostaviti administrativne procedure, unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga

Sa sastanka. Ministarstvo za boračka pitanja ZDK

FENA

28.11.2025

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) donio je odluku o uvođenju važnih promjena u postupku ovjere zdravstvenih knjižica za ratne vojne invalide s područja tog kantona, na prijedlog ministra za boračka pitanja Adnana Sirovice.

Te mjere imaju za cilj pojednostaviti administrativne procedure, unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga i osigurati viši nivo zaštite prava osiguranih lica. Odluka predstavlja značajan iskorak, u odnosu na raniji period kad je ovjera morala biti obavljana svakog mjeseca bez mogućnosti produženog trajanja ili posebnih olakšica za osjetljive kategorije stanovništva.

S obzirom na to da su ratni vojni invalidi jedna od najosjetljivijih kategorija, posebno imajući u vidu njihovo često narušeno zdravstveno stanje, izmjenama je omogućena ovjera zdravstvenih knjižica na period od godinu dana.

Za više informacija, ratni vojni invalidi mogu se obratiti nadležnim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK.

# ZDK
# ZDRAVSTVENE KNJIŽICE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.