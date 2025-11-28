Ovjera zdravstvenih knjižica za ratne vojne invalide u ZDK-u produžena na godinu dana

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) donio je odluku o uvođenju važnih promjena u postupku ovjere zdravstvenih knjižica za ratne vojne invalide s područja tog kantona, na prijedlog ministra za boračka pitanja Adnana Sirovice.

Te mjere imaju za cilj pojednostaviti administrativne procedure, unaprijediti dostupnost zdravstvenih usluga i osigurati viši nivo zaštite prava osiguranih lica. Odluka predstavlja značajan iskorak, u odnosu na raniji period kad je ovjera morala biti obavljana svakog mjeseca bez mogućnosti produženog trajanja ili posebnih olakšica za osjetljive kategorije stanovništva.

S obzirom na to da su ratni vojni invalidi jedna od najosjetljivijih kategorija, posebno imajući u vidu njihovo često narušeno zdravstveno stanje, izmjenama je omogućena ovjera zdravstvenih knjižica na period od godinu dana.

Za više informacija, ratni vojni invalidi mogu se obratiti nadležnim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK.