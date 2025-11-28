Obilježena godišnjica ubistva sedam civila u Sarajevu

U Ulici Hamdije Kreševljakovića kod broja 47 (nekadašnja Dobrovoljačka) na današnji dan prije 32 godine, poginulo je sedam građana, četvero teže i lakše ranjeno od granate kalibra 120 mm ispaljene sa agresorskih položaja na Hladivodama.

Nevino stradali

Tog tragičnog dana 1993. godine poginuli su: Staka Aksentić, Zekerijah Dacić, Ibro i Sead Plakalo, Igbal Redžić, Dženan Smajić i Elmedin Zimić.

Tim povodom danas su članovi porodica i prijatelji poginulih, te delegacije Kantona Sarajevo i Općine Centar zajedno sa učenicima Javne ustanove „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“, te škola „Kovačići“ i „Malta“ položili cvijeće ispred spomen-ploče i učenjem Fatihe i minutom šutnje odali dužnu počast nevino nastradalim tokom granatiranja opkoljenog Sarajeva.

U ime Općine Centar cvijeće je položio Adis Adilović iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar.

Potvrđena kazna

Za zločine počinjene nad stanovništvom opkoljenog Sarajeva, za ubijanje više od 12.000 građana Sarajeva, od čega 1.601 dijete, Međunarodni sud u Hagu je osudio Stanislava Galića, komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS, na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, dok je Dragoslava Miloševića, koji je naslijedio u komandnom lancu Galića i nastavio zločine nad građanima ovog grada, sud osudio na 33 godine zatvora.

Potvrđena je kazna doživotnog zatvora Ratku Mladiću, komandantu Glavnog štaba vojske RS, između ostalog i za opsadu i ubijanje nedužnih civila opkoljenog Sarajeva, navodi se u saopćenju iz Općine Centar Sarajevo.