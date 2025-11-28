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REAKCIJA

DF Mostar: Pohvale MUP-u HNK, a osude paljenju automobila i neodgovornom ponašanja HDZ-a i gradonačelnika Kordića

Nadamo se da ćete do nekog novog saopćenja naučiti da je jutro pametnije od večeri, poručili su

Kordić: Zapaljeno službeno vozilo. Fena / PVP Mostar

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

28.11.2025

Demokratska fronta Mostar oglasila se nakon što je MUP HNK pronašao osumnjičenog za paljevinu službenog automobila koji koristi gradonačelnik Mario Kordić.

- Gradska organizacija Demokratske fronte Mostar ovim putem čestita pripadnicima MUP-a HNK na brzoj reakciji i pronalasku osumnjičenog za paljevinu automobila Grada Mostara koje koristi gradonačelnik Mario Kordić.

Osuđujemo svaki oblik nasilja i raduje nas što niko od porodice Kordić nije ozlijeđen, te se nadamo da će sankcionisanje odgovornih osoba doprinijeti da ovakvim pojavama više ne svjedočimo u našem gradu.

Ipak, moramo osuditi narativ i neodgovorno ponašanje HDZ-a BiH i gradonačelnika Kordića koji su nakon ovog incidenta u javnom prostoru pokušali paljevinu dovesti u vezu sa nacionalnim tenzijama u Gradu Mostaru, a koje ponajviše oni svakodnevno podgrijavaju.

Sada kad je MUP pronašao odgovorne i kada je svim građanima Mostara jasno da ovaj incident nema nikakve nacionalne, već unutarstranačke primjese, postavljamo pitanje HDZ-u, koje su sami odaslali prije dva dana:

"Ko to želi zapaliti Mostar?"

Nadamo se da ćete do nekog novog saopćenja naučiti da je jutro pametnije od večeri, a primjer odgovorne reakcije u ovakvim situacijama imate i u svojim redovima, u reakcijama ministra Marića.

Kordiću na kraju krajnje dobronamjerno poručujemo da građenje ambijenta tolerantnosti i poštovanja na koje se često poziva, predviđa čestitku svojim građanima - poručili su.

# DF
# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
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