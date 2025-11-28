DF Mostar: Pohvale MUP-u HNK, a osude paljenju automobila i neodgovornom ponašanja HDZ-a i gradonačelnika Kordića

Demokratska fronta Mostar oglasila se nakon što je MUP HNK pronašao osumnjičenog za paljevinu službenog automobila koji koristi gradonačelnik Mario Kordić.
- Gradska organizacija Demokratske fronte Mostar ovim putem čestita pripadnicima MUP-a HNK na brzoj reakciji i pronalasku osumnjičenog za paljevinu automobila Grada Mostara koje koristi gradonačelnik Mario Kordić.
Osuđujemo svaki oblik nasilja i raduje nas što niko od porodice Kordić nije ozlijeđen, te se nadamo da će sankcionisanje odgovornih osoba doprinijeti da ovakvim pojavama više ne svjedočimo u našem gradu.
Ipak, moramo osuditi narativ i neodgovorno ponašanje HDZ-a BiH i gradonačelnika Kordića koji su nakon ovog incidenta u javnom prostoru pokušali paljevinu dovesti u vezu sa nacionalnim tenzijama u Gradu Mostaru, a koje ponajviše oni svakodnevno podgrijavaju.
Sada kad je MUP pronašao odgovorne i kada je svim građanima Mostara jasno da ovaj incident nema nikakve nacionalne, već unutarstranačke primjese, postavljamo pitanje HDZ-u, koje su sami odaslali prije dva dana:
"Ko to želi zapaliti Mostar?"
Nadamo se da ćete do nekog novog saopćenja naučiti da je jutro pametnije od večeri, a primjer odgovorne reakcije u ovakvim situacijama imate i u svojim redovima, u reakcijama ministra Marića.
Kordiću na kraju krajnje dobronamjerno poručujemo da građenje ambijenta tolerantnosti i poštovanja na koje se često poziva, predviđa čestitku svojim građanima - poručili su.