Ministar finansija BPK: Likvidnost budžeta nije upitna, čeka se grant Vlade FBiH

Stabilnost budžeta Bosanskopdorinjskog kantona (BPK) Goražde nije dovedena u pitanje iako se još uvijek čeka na uplatu grant sredstava Vlade Federacije BiH – izjavio je kantonalni ministar za finansije Nedim Čolo.

Prezentujući izvještaj o izvršenju Budžeta BPK za prvih devet mjeseci ove godine, on je naglasio da je u tom periodu ostvaren suficit, ali da sa nivoa Federacije BiH po osnovu očekivanih grant sredstava nije uplaćena niti jedna marka. Podsjetio je da su grant sredstva planirana u iznosu od oko 15 miliona KM

- Ukupni prihodi za prvih devet mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 51.401.292 KM ili 63 posto planiranih prihoda za 2025. a u poređenju sa istim periodom prethodne godine, ostvarenje je za 11 posto veće. Rashodi i izdaci u tom periodu su iznosili 50.109.420 KM što je 39 posto od ukupno planiranih i oni su za 13 posto veći u odnosu na isti period 2024. godine“ – precizirao je Čolo.

Napomenuo je da je višak prihoda nad rashodima ostvaren u iznosu od 1.291.872 KM

- Budžet BPK Goražde za 2025. godinu usvojen je u iznosu od 79,6 miliona KM, ali su u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za ovu godinu, donacije, namjenski transferi i namjenski prihodi i primici koju nisu utrošeni u prethodnoj godini, odlukom Vlade BPK sredstva u ukupnom iznosu od 1.877.626 KM unešena u ovogodišnji Budžet koji je time uvećan na iznos od 81.519.854 KM. Takođe, u prvih devet mjeseci ove godine ostvarene su donacije koje nisu bile planirane te su i one uvrštene što je uticalo na krajnji iznos budžeta od 81.968.051 KM“ – pojasnio je resorni ministar.

Dodao je da je u toku priprema Nacrta Budžeta BPK za 2026. godinu koji bi se uskoro trebao naći u proceduri.