Dvije decenije od smrti istaknutog ljekara, humaniste i patriote: Dr. Abdulah Nakaš je u hirurgiji bio ono što su Hase i Švabo u fudbalu



Od smrti bh. velikana, istaknutog ljekara, humaniste, patriote, prim. dr. Abdulaha Nakaša, bivšeg direktora Opće bolnice u Sarajevu, po kojem je ova zdravstvena ustanova dobila ime, jučer se navršilo punih 20 godina. Dvije decenije od njegove smrti obilježene su jučer u Sarajevu, a u ime zaposlenika Opće bolnice, direktor prof. dr. Ismet Gavrankapetanović sa saradnicima je položio cvijeće na spomen-česmu i odao počast podsjetivši na doprinos rahmetli prim. dr. Nakaša u spašavanju ranjenih i bolesnih sugrađana tokom proteklog rata u BiH. Istaknuti ljekar Obilježavanju godišnjice prisustvovao je i prim. dr. Sead Željo, šef Odsjeka za urologiju Opće bolnice i član Upravnog odbora te ustanove, koji je u izjavi za „Dnevni avaz“ ukazao na kuriozitet da je rahmetli prim. dr. Nakaš umro na isti dan kada je i rođen.

Dr. Željo: Dr. Nakaš je bio vrhunski ljekar . Opća bolnica Dr. Željo: Dr. Nakaš je bio vrhunski ljekar . Opća bolnica

S posebnom emocijom prim. dr. Željo govori o ovom istaknutom ljekaru, jer, kako nam je rekao, on mu je bio i učitelj i prijatelj i vjenčani kum. Postoje historijska vremena, naglasio je, koja potvrđuju ljudske i profesionalne vrijednosti pojedinca, a to se desilo u ratu protiv Bosne i Hercegovine, kada je rahmetli prim. dr. Abdulah Nakaš, kao ljekar, stručnjak i omiljen kod ljudi u BiH bio i učesnik odbrane BiH. - On je bio vrhunski ljekar, sposoban menadžer i nesebičan u posvećivanju svoga potencijala prema drugom. Takva ličnost je ključno doprinijela da se tadašnja vojna bolnica reorganizuje i počne funkcionisati u korist odbrane BiH i njenih građana. On je osposobio bolnicu da djeluje u nedostatku struje, vode, hrane i lijekova i da pruža usluge i da funkcioniše cijeli rat. Tim odnosom je stvorena efikasna organizaciona struktura i kadrovi, uključujući ljekare i kompletno medicinsko osoblje tako da nikoga nismo vratili i da je pacijent uvijek bio zbrinut – istakao je dr. Željo. Prim. dr. Nermin Mahmutović, načelnik Hirurškog odjeljenja JU Opća bolnica, sa sjetom govori o Abdulahu. Posvećen pacijentu - Nekada se govorilo da samo dobar čovjek može biti i dobar doktor. Avdo je bio najbolji. U njegovom primjeru velika je istina. Bio je susretljiv i spreman da pomogne bilo kome i za bilo šta. U poslu je uvijek davao maksimum i maksimalno bio posvećen pacijentu. Stvorio je i izveo na put generaciju hirurga. Pored mene tu su i dr. Ćustović, dr. Heljica, rahmetli dr. Šarić... – priča za „Avaz“ dr. Mahmutović.

Odata počast . Opća bolnica Odata počast . Opća bolnica