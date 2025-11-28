CIK BiH objavio nove preliminarne rezultate: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan osvojio je 220.237 glasova, što je za 9.537 glasova više od kandidata SDS-a Branka Blanuše, koji je dobio 210.700, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

CIK BiH objavio nove preliminarne rezultate . CIK BiH

CIK BiH objavio nove preliminarne rezultate . CIK BiH

Nakon obrađenih 99,91 posto biračkih mjesta, Karan je osvojio 50,41 posto glasova, a Blanuša 48,23 posto.

Pored rezultata sa redovnih biračkih mjesta, sada su uračunati do sada prebrojani glasovi iz odsustva, od mobilnih timova i oni koji su pristigli iz diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Jedino je vidljivo da još nema glasova pristiglih poštom.

Što se tiče ostala četiri kandidata, na trećem mjestu je Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku za kojeg je glasao 1.931 birač ili 0,44 posto.

Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske dobio je 1.629 glasova ili 0,37 posto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasalo je 1.335 ili 0,31 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.042, odnosno 0,24 posto.