Sudija ga zaboravio, ostao u zatvoru 25 dana

U “Avazovom” vikend prilogu dvobroja, “Panorami”, sutra ekskluzivno čitajte o pronalasku i istraživanju zapisa, talismana i hamajlija starih skoro 600 godina. Sve je ovo čuvala sehara u Sarajevu. Pisani su na arapskom, staroturskom i bosančici, a uskoro će u javnost.
Za naš list govore Tamara Ljubičić, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu i Jana Cvetković o operi “Tvrtko, kralj bosanski”.
Pišemo i o reformskoj agendi i obavezama države prema Evropskoj uniji, a prenijeli smo i analizu koja poziva NATO i EU da više pažnje posvete Zapadnom Balkanu.
Neobična astrološka analiza za 2026. kaže: Planete će biti poredane kao u vrijeme poslijeratnih izbora u BiH, početka Američkog građanskog rata, raspada SSSR-a...
U dvobroju našeg lista donosimo i ekskluzivnu priču: Sudija zaboravio pritvorenika koji je bez osnova boravio iza rešetaka punih 25 dana.