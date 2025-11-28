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EKSKLUZIVNO U AVAZU

Sudija ga zaboravio, ostao u zatvoru 25 dana

Sutra čitajte i kako je svjetsko blago otkriveno u Sarajevu, a donosimo i globalnu prognozu za 2026.

Naslovnica sutrašnjeg priloga "Panorama". Avaz

Avaz.ba

28.11.2025

U “Avazovom” vikend prilogu dvobroja, “Panorami”, sutra ekskluzivno čitajte o pronalasku i istraživanju zapisa, talismana i hamajlija starih skoro 600 godina. Sve je ovo čuvala sehara u Sarajevu. Pisani su na arapskom, staroturskom i bosančici, a uskoro će u javnost.

Za naš list govore Tamara Ljubičić, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu i Jana Cvetković o operi “Tvrtko, kralj bosanski”.

Naslovnica sutrašnjeg priloga "Panorama". Avaz

Pišemo i o reformskoj agendi i obavezama države prema Evropskoj uniji, a prenijeli smo i analizu koja poziva NATO i EU da više pažnje posvete Zapadnom Balkanu.

Neobična astrološka analiza za 2026. kaže: Planete će biti poredane kao u vrijeme poslijeratnih izbora u BiH, početka Američkog građanskog rata, raspada SSSR-a...

U dvobroju našeg lista donosimo i ekskluzivnu priču: Sudija zaboravio pritvorenika koji je bez osnova boravio iza rešetaka punih 25 dana.

# PRILOG "PANORAMA"
# DNEVNI AVAZ
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