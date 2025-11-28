Sudija ga zaboravio, ostao u zatvoru 25 dana

U “Avazovom” vikend prilogu dvobroja, “Panorami”, sutra ekskluzivno čitajte o pronalasku i istraživanju zapisa, talismana i hamajlija starih skoro 600 godina. Sve je ovo čuvala sehara u Sarajevu. Pisani su na arapskom, staroturskom i bosančici, a uskoro će u javnost.

Za naš list govore Tamara Ljubičić, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu i Jana Cvetković o operi “Tvrtko, kralj bosanski”.