Bećirović se sastao s Ginkelom: Nastaviti rad na unapređenju ekonomskih prilika i stvaranju stabilnog okruženja

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom.

Bećirović je zahvalio SAD-u na kontinuiranoj podršci i pomoći Bosni i Hercegovini u reformskim naporima na putu euroatlantskih integracija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, kao i na iskazanoj spremnosti da sveukupna saradnja dvije države bude unaprijeđena.

Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je strateškom energetskom projektu Južne interkonekcije, koja predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata s ciljem energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH naglasio je da je ovo prilika za ekonomski razvoj i jačanje partnerstva Bosne i Hercegovine i SAD-a u energetskom sektoru.

Razmijenjena su i mišljenja o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Konstatirano je da je ključno nastaviti zajednički rad na unapređenju ekonomskih prilika i stvaranju stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Bećirevićevog Kabineta.