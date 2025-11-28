Video / Alija Fejzić, autor "Monografije šehida 1992 - 1995 rođenih u Sandžaku" za "Avaz": Očuvanje sjećanja na borce

Riječ je o prvom cjelovitom izdanju koje dokumentuje životne putanje i ratni angažman 645 sandžačkih šehida – pripadnika Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.

Monografija sadrži biografske podatke, fotografije, svjedočenja porodica, zapise o dobitnicima Zlatnog ljiljana i druge arhivske materijale koji su proteklih trideset godina bili rasuti u različitim fondovima, knjigama i privatnim zbirkama.

osebno se ističe podatak da su mnogi borci rođeni u Sandžaku rat zatekli u Bosni i Hercegovini, radeći ili studirajući širom zemlje, te da nisu bili dobrovoljci kako su ih pojedini narativi prikazivali, već civili koji su napad dočekali u svojim domovima i radnim sredinama.

- Neosporna je činjenica da su ljudi iz Sandžaka aktivno učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, a cilj ovog djela je očuvanje sjećanja na sandžačke borce poginule u ratu. Oni se nikada ne smiju zaboraviti - rekao je Fejzić za "Avaz".

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