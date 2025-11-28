Munjić i saradnici ponovo dobili mjere zabrane obavljanja dužnosti

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je odredio mjere zabrane za Vahidina Munjića, Arijanu Huseinović-Ajanović, Muhameda Ohranovića i Ervina Mušinovića, koje su ranije ukinute, nezvanično je potvrđeno za "Avaz".

Ranije je Vrhovni sud FBiH usvojio žalbe odbrane na prvobitno određivanje mjera zabrane u ovom predmetu.

Munjić, Huseinović-Ajanović, Ohranović i Mušinović sada imaju mjeru zabrane obavljanja službenih dužnosti.

Podsjećamo, prvobitne mjere zabrane obavljanja dužnosti i zabrane međusobnog sastajanja donijete su 14. novembra nakon održanog ročišta u POSKOK-u, a zbog sumnje da su počinili krivična djela: Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Huseinović-Ajanović i Mušinović sumnjiče se za krivično djelo Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.