Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš: Saradnja s ekspertima iz oblasti laparoskopije i uroginekologije

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, na čelu sa šeficom dr Aidom Đurđević, ugostilo je dr Azru Sadiković, šefa Odsjeka za ginekologiju i minimalno invazivnu ginekološku hirurgiju na Rush University Medical Center iz Chicaga, eksperticu za laparoskopsku i robotsku hirurgiju, te dr Juraja Letko, uroginekologa i eksperta za rekonstruktivnu hirurgiju karličnog dna sa bogatim međunarodnim iskustvom.

- Tokom dvodnevne stručne posjete, kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, su kao konsultanti i supervizori pružili podršku našim ginekolozima u izvođenju naprednih laparoskopskih i vaginalnih operacija. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u prenosu znanja naših stručnjaka iz dijaspore - saopčeno je iz Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.