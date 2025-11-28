Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš: Saradnja s ekspertima iz oblasti laparoskopije i uroginekologije

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, na čelu sa šeficom dr Aidom Đurđević, ugostilo je dr Azru Sadiković, šefa Odsjeka za ginekologiju i minimalno invazivnu ginekološku hirurgiju na Rush University Medical Center iz Chicaga, eksperticu za laparoskopsku i robotsku hirurgiju, te dr Juraja Letko, uroginekologa i eksperta za rekonstruktivnu hirurgiju karličnog dna sa bogatim međunarodnim iskustvom.
- Tokom dvodnevne stručne posjete, kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, su kao konsultanti i supervizori pružili podršku našim ginekolozima u izvođenju naprednih laparoskopskih i vaginalnih operacija. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u prenosu znanja naših stručnjaka iz dijaspore - saopčeno je iz Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.
Hirurški tim odjeljenja, koji su činile dr Nina Tiršo, dr Maja Selimović i dr Aida Bjelopoljak, instrumentarke Sanela Novo, Irma Muhić i Enida Izmirlić, uz podršku anesteziološkog tima (dr Denis Imamović, dr Adna Čelik Redžepagić i dr Dejana Đonović) uspješno je izveo niz totalnih laparoskopskih histerektomija i jednu vaginalnu histerektomiju sa sakrokolposuspenzijom, sa ciljem uvođenja ovih operativnih tehnika u standardni opus ginekoloških operacija.
Totalna laparoskopska histerektomija (TLH) predstavlja savremenu metodu uklanjanja materice kod benignih i malignih oboljenja koja omogućava brži oporavak, kraći boravak u bolnici i manji postoperativni bol, dok vaginalna histerektomija sa sakrokolposuspenzijom vraća anatomsku i funkcionalnu stabilnost karličnog dna, čime značajno poboljšava kvalitet života pacijentica.
- Ova posjeta označava važan korak buduće saradnje za razvoj minimalno invazivne ginekološke hirurgije u našoj ustanovi i potvrđuje posvećenost našeg tima stalnom stručnom usavršavanju i primjeni savremenih operativnih tehnika - navodi se u saopćenju.