Uspostavljen novi Operativni centar i savremeni sistem za uzbunjivanje i komunikaciju CZ Stari Grad

U okviru kontinuiranih aktivnosti Općine Stari Grad na jačanju kapaciteta službi civilne zaštite i Gorske službe spašavanja (GSS), danas je održana sjednica Štaba civilne zaštite Općine Stari Grad, tokom koje je otvoren novi operativni centar.

- Civilna zaštita stanovništva u Starom Gradu je godinama bila zapuštena i korištena za zloupotrebe. U protekle dvije godine uložili smo milionski iznos u uspostavljanje funkcionalnog sistema i opremanje struktura civilne zaštite, a to ćemo nastaviti raditi i u narednom periodu - istakao je načelnik Irfan Čengić.

Na današnjoj sjednici Štaba civilne zaštite primljena je i informacija da su počele aktivnosti na sanaciji klizišta na Curinim njivama, na teritoriji susjedne općine u drugom entitetu. Više informacija bit će objavljeno u narednim sedmicama.

Općina Stari Grad je, u saradnji s Kantonalnom upravom civilne zaštite, provela postupak javne nabavke opremanja i uspostave novog Operativnog centra. Kantonalna uprava Civilne zaštite sufinansirala je dio projekta, dok ukupna vrijednost nabavke opreme iznosi približno 300.000 KM.

Za potrebe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo nabavljen je savremeni integrisani sistem digitalnih radio-komunikacija i elektronskih sirena za uzbunjivanje i oglašavanje stanovništva, koji obuhvata dva repetitora postavljena na Pašinom Brdu i Bukoviku, tri elektronske sirene instalirane na: administrativnoj zgradi Općine Stari Grad Sarajevo (sirena koja godinama nije bila u funkciji), OŠ Šejh ef. Hadžijamaković, te područnom odjeljenju škole na Sedreniku, aplikaciju za nadzor i upravljanje sirenama, dispečersku aplikaciju sa opremom, 20 ručnih VHF digitalnih radio-stanica, TV prijemnike, monitor, računare, dispečerski sto, UPS uređaj, rack ormar i prateću opremu i kancelarijski namještaj.

Ovaj projekat predstavlja značajan iskorak u modernizaciji sistema zaštite i spašavanja na području Općine Stari Grad te doprinosi jačanju operativne spremnosti svih nadležnih službi.

Također, pokrenute su procedure za sanaciju skloništa i nabavku agregata za potrebe Civilne zaštite, uz ranija ulaganja u opremanje njenih struktura.