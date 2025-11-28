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PALJENE KORDIĆEVOG VOZILA

Muhasilović: Pokušali su Bošnjacima podmetnuti napad na Kordića

Iako Bošnjaci sa ovim incidentom nemaju apsolutno nikakve veze, pokušala se vještački stvoriti atmosfera napada na Hrvate, rekao je

Muhasilović: Pokušali su podmetnuti napad Bošnjacima. Anadolija

M. Až.

28.11.2025

Historičar i profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Jahja Muhasilović oglasio se na društvenoj mreži Facebook povodom dešavanja u Mostaru i paljenja automobila mostarskog gradonačelnika Marija Kordića.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

- Ovih dana smo svjedočili kako je HDZ BiH u saradnji sa Plenkovićem i zvaničnim Zagrebom pokušala Bošnjacima i IZ BiH podmetnuti napad na Gradonačelnika Mostara Marija Kordića. I gle čuda! Ispostavit će se da je napad izveden od strane HDZ-ovca koji je radi poslovnih razmirica došao u sukob sa Kordićem. Iako Bošnjaci sa ovim incidentom nemaju apsolutno nikakve veze, pokušala se vještački stvoriti atmosfera napada na Hrvate motivisana nekakvom nepostojećom vjerskom mržnjom.

Bitno je da se zna kako hrvatska politika koristi svaku priliku da Bošnjake u očima Zapada i svijeta prikaže kao radikalne i antikršćanski nastrojene.

Sve se to radi u svrhu opravdavanja i dobijanja podrške u centrima moći za aparthejdske politike koje bi Hrvate učinile gospodarima u BiH, a naročito u FBiH. Sve to kako bi bi Zagreb porobio Bošnjake i BiH u političkom smislu. Za ovaj cilj Zagreb pokušava pridobiti podršku Evrope, SAD-a, Rusije, kao i Izraela.

Hrvatski utjecaj u BiH je odavno maligan koliko i srpski!

A ponekada i opasniji po BiH jer je Hrvatska u EU i NATO-u, te koristi ove platforme kako bi otežala život Bošnjacima.

# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
# JAHJA MUHASILOVIĆ
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