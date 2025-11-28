Aldin Šalaka nakon prijetnji nepoznate osobe kod Srpca: Rekao mi je da je poslan da mi polomi ruke i noge i da me baci u Savu

Poslanik u Skupštini BPK Goražde Aldin Šalaka zadržan je danas u blizini Srpca, gdje se suočio s prijetnjama i zahtjevima da vrati mandat poslanika. Šalaka je trenutno na putu ka Goraždu i od prijave i davanja iskaza u Policijskoj stanici Srbac pod policijskom je pratnjom. Njegov glas je inače presudio prilikom izbora posljednjeg saziva Vlade BPK Goražde, predvođene Senadom Čeljom.

U izjavi za „Avaz“ kaže da je sa suprugom bio u posjeti njenim roditeljima, te da je krenuo nazad prema Goraždu.

- Svratio sam u jedan kafić da popijem kafu na brzinu, ali nepoznati muškarac me je, kad sam krenuo, uhvatio za ruku i tražio da sjednem u auto da se provozamo. Rekao sam mu da ga ne poznajem i da mi kaže o čemu je riječ. Rekao mi je da je poslan po zadatku da meni polomi ruke i noge i da me baci u Savu, ali kad me je vidio rekao je da mu je kao bilo žao da to uradi. Onda je počeo zivkati neke svoje na telefon, ponavljajući: „Šefe, dobro, ja garantujem“, a kad je završio poziv rekao mi je da je moj zadatak da u ponedeljak do 8.30 budem ispred CIK-a da vratim mandat. Rekao mi je da to uslov ili ću završiti kako ću završiti – kazao nam je Šalaka.

Dodaje da je zadržan oko tri do tri i po sata i da je nastojao smiriti situaciju pristajanjem na prijetnje ucjenjivača. U međuvremenu su porodica i njegove kolege iz Skupštine BPK Goražde shvatile da je zadržan i da se ne može javiti na telefon, pa je grupa poslanika iz Goražda obavijestila policiju.

- Jedna je osoba bila. On mi je rekao da u obližnjem kafiću imaju još trojica momaka i oni ako dođu neće se raspravljati i završit će sa mnom. Dao sam iskaz policiji u Srpcu. Dobio sam policijsku zaštitu. Od Srpca su me pratile četiri patrole – policija i žandarmerija, a u Tešnju me preuzela policija iz FBiH. Mislim da je moja smirenost i pribranost doprinijela da se sve završi dobro – dodaje Šalaka.