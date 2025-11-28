Sabina Ćudić otkrila koga će podržati na oktobarskim izborima

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić, gošća novog izdanja podcasta Vijesti.ba, ističe da će podrška Bećiroviću biti šira nego u oktobru 2022. godine.

- Koju je političku cijenu spremna platiti i za šta? Ko su politički mešetari koji trguju resursima zemlje i građana u vlastitu korist – pita Ćudić.

Ona podsjeća da je rok do 16. decembra za usvajanje dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača.

- Iz EU nisu stigli nikakvi signali o kojima govori Dragan Čović po pitanju glavnog pregovarača BiH s EU. Mirko Šarović ima našu podršku da bude glavni pregovarač. Vrlo smo otvoreni za razgovor i nećemo biti kamen spoticanja. Usvojit ćemo odluku koja se tiče osnivanja Ureda, a onda moramo razgovarati o modalitetu izbora - kaže Ćudić.

Govoreći o pokušaju smjene Marinka Čavare, Ćudić objašnjava ključni razlog zbog kojeg Čavara nije smijenjen.

- Najmanji je problem i najlakše ćemo smijeniti gospodina u januaru, ako se ciljevi ne ispune - ističe Ćudić i dodaje da su HDZ i Dragan Čović blokirali rekonstrukciju Vijeća ministara, odnosno imenovanje ministra sigurnosti.

- Način na koji je Milorad Dodik došao za pregovarački stol o sankcijama, ali po koju cijenu. Ako je vrijedno platiti prirodnim resursima i novcem građana da se neko lično spasi, onda nije teško doći za te stolove ni u Vašington, ni u Moskvi, ni u Pekingu - dodaje Ćudić.

Ona naglašava da će "vrijeme pokazati šta je sve Dodik uradio da spasi sebe" te da SNSD mora isporučiti Južnu interkonekciju.

- Ukoliko se ekonomski interes Amerike, po pitanju Južne interkonekcije, veže za politički interes nekoga ko radi destrukciju BiH, to neće proći. Ali neumoljiva je snaga američkog kapitalizma, koja sigurno neće svoje interese vezati za interese Milorada Dodika i Dragana Čovića - ističe Ćudić.

Predsjednica Naše stranke otkrila je i kako se Dragan Čović ponašao na sastanku te šta je bio njegov cilj.

- Itekako je dobio odgovor - zaključuje Ćudić.