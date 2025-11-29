U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Određene mjere zabrane Munjiću i drugima

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Određene mjere zabrane Munjiću i drugima.

Vrhovni sud FBiH donio odluku. Direktoru FUP-a Vahidinu Munjiću, šefici kabineta FBiH Arijani Huseinović-Ajanović, direktoru Policijske akademije FMUP-a Ervinu Mušinoviću i inspektoru FUP-a Muhamedu Ohranoviću, zabranjeno je obavljanje dužnosti.

Čitajte o pronalasku i istraživanju zapisa, talismana i hamajlija starih skoro 600 godina. Sve je ovo čuvala sehara u Sarajevu. Pisani su na arapskom, staroturskom i bosančici, a uskoro će u javnost.

U dvobroju našeg lista donosimo i ekskluzivnu priču: Sudija zaboravio pritvorenika koji je bez osnova boravio iza rešetaka punih 25 dana.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a razgovarali smo sa stručnjacima o prevenciji i stanju u BiH gdje trenutno živi blizu 500 osoba zaraženih HIV-om.

Istražujemo gdje su sredstva za osnovu naknada za prirodne i druge nesreće.

Nakon odluke o naplati PDV-a na provizije kartičnih transakcija: Milionska pravna bitka zbog PDV-a.

Dok se državna RTV bori za opstanak: Vlast mirno gleda propast BHRT-a.

O prijevremenim izborima u RS za "Avaz" govorio je Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a.

Grad Sarajevo ponovo traži organizatora za doček Nove godine. Više o tome čitajte na stranama Sarajevskog kantona.

Tramp je isključio Evropu iz pregovora o Ukrajini, kako je Evropa uzvratila čitajte na stranama globusa.

Potvrđena optužnica protiv Vejsila Halilovića koji je pod utjecajem alkohola i spida usmrtio Ajlu Nuhanović.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Za naš list govore Tamara Ljubičić, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu i Jana Cvetković o operi “Tvrtko, kralj bosanski”.

Pišemo i o reformskoj agendi i obavezama države prema Evropskoj uniji, a prenijeli smo i analizu koja poziva NATO i EU da više pažnje posvete Zapadnom Balkanu.

Neobična astrološka analiza za 2026. kaže: Planete će biti poredane kao u vrijeme poslijeratnih izbora u BiH, početka Američkog građanskog rata, raspada SSSR-a...

Donosimo vam i priču o košarkašu Amaru Alibegoviću, Zmaju koji se vratio korijenima.

Čitajte i o crnom tržištu oružja: BiH pod teretom 800.000 komada ilegalnog naoružanja.

Donosimo i analizu njemačkog ESD o geopolitičkim izazovima na Balkanu.

Svakako pročitajte i XIII dio feljtona Historija fudbala u BiH: Uspon Željezničara, ujedinjenje i nova era.

Mufid Garibija, arhitekta i dobar poznavalac historije grada napisao je tekst o počecima fudbala u Sarajevu.

Na sportskim stranama donosimo intervju s Nardinom Mulahusejnovićem koji se za "Avaz" javio iz Škotske.

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