Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost

Jutro je oblačno uz slab snijeg, kišu, maglu i mjestimično jak vjetar.

Na pojedinim dionicama magla ovoga jutra smanjuje vidljivost, izdvajamo dionice: Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ te Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor (Makljen). Slab snijeg pada na području Srebrenika, Gradačca, Banovića i Kladnja, dok na dionici Olovo-Nišići snijega ima i na kolovozu. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez.

Odron na cesti

Zbog većeg odrona za saobraćaj je zatvorena dionica magistralne ceste Jablanica–Blidinje.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta svakodnevno od 08:00 do 17:00 dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).