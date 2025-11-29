Petrič: Otcjepljenja nema, a treći entitet je iluzoran, Evropskoj uniji ne smetaju Bošnjaci

Austrijski diplomata i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Volfgang Petrič (Wolfgang Petritsch), koji je službovao od 1999. do 2002. godine i nametnuo 242 odluke koristeći bonske ovlasti dao je intervju za FACE TV gdje je govorio o brojnim temama.

Tokom svog mandata, došlo je do toga da je naša država dobila Graničnu policiju, Sud i Tužilaštvo BiH, a Srbi su postali konstitutivni narod u FBiH, kao i Bošnjaci i Hrvati u RS. Petrič je većinu ovih reformi provodio zajedno s Miloradom Dodikom, koji je tada bio "miljenik Zapada". Petrič je kritičan prema domaćim i međunarodnim akterima.

- Svi političari u zadnjih 30 godina nisu dobro uradili svoj posao, a ni međunarodna zajednica. Upravo sam se danas poslijepodne vratio iz Beograda, gdje sam prisustvovao na konferenciji... Ja sam se pitao: Kako se može desiti da ovako izvrsni ljudi, koji predstavljaju civilno društvo u ovim zemljama, nisu u stanju izabrati političare koji će profesionalno, stručno uraditi posao za svoje zemlje – rekao je Petrič.