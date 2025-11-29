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ENERGETSKA SARADNJA

Ambasada SAD organizirala sastanak o Južnoj interkonekciji

Sastanak je uslijedio nakon susreta s političkim liderima održanog 20. novembra

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. FENA

FENA

29.11.2025

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu danas je organizirala sastanak o Južnoj interkonekciji sa predstavnicima koalicionih stranaka u FBiH na radnom nivou, objavila je Ambasada na X-u.

Sastanak je uslijedio nakon susreta s političkim liderima održanog 20. novembra.

- Sve strane saglasile su se da je hitno da izgradnja plinovoda Južne interkonekcije počne 2026. godine te da je, kako bi se to ostvarilo, potrebno što prije usaglasiti i zaključiti sporazum između BiH i Hrvatske, kako bi se omogućio uvoz američkog ukapljenog prirodnog gasa u BiH - navodi se u objavi.

Ministar unutrašnjih poslova SAD Doug Burgum, ministar energetike SAD Kris Rajt (Chris Wright) i ambasadorica SAD u Hrvatskoj Nikoul Megro (Nicole McGraw) prošle sedmice su snažno podržali ovu inicijativu, naglašavajući važnost pouzdanog i predvidljivog snabdijevanja energijom za cijeli region. 

# SASTANAK
# SAD
# BIH
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