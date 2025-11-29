Igor Crnadak za "Avaz": Nikad nije bilo očiglednije da BiH trebaju nove tehnologije

Na pripremi materijala koji će biti upućen CIK BiH radi štab SDS-a, koji je imao kandidata za predsjednika RS, pojašnjava potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak. On smatra da je jedini izlaz iz ovakve situacije da se u Doboju, Zvorniku i Laktašima izbori ponove.

- Na sjednici NSRS poslanici SNSD-a iz Doboja su izjavili da je SNSD Doboj spreman da se izbori ponove tamo. Isto su to rekli i za Zvornik, a gradonačelnik Laktaša je isto to rekao i za Laktaše. Ako se oni drže svoje riječi, dajte da to zajednički pošaljemo CIK-u i onda će CIK imati lagan posao, jer obje strane traže da se izbori ponove. Sve bez toga ostaće jedna mrlja. Kako god se ovo završi, stvar je jasna – narod RS je raskrstio sa SNSD-om i njihovom rušilačkom i koruptivnom politikom – kazao nam je Crnadak.

Istovremeno, naglašava da brojne reakcije i prigovori tokom i nakon prijevremenih izbora za predsjednika RS, ali i opstrukcije na putu ka poštenim i transparentnim izborima u BiH, šalju snažno upozorenje.

- Nikad nije bilo očiglednije da BiH trebaju nove tehnologije, skeneri, video – nadzor, sve što predviđa novi zakon za 2026. godinu. Ovo je crveni alarm da se svi moramo uključiti i ne dozvoliti opstrukcije koje su već prisutne da do naprednih tehnologija ne dođe na idućim izborima. Opstrukcije dolaze iz Vijeća ministara, a naglasak bih stavio na SNSD. Očigledno je da to oni ne žele, a mi imamo informaciju iz njihovih redova, da se oni organizovano rade na tome da se opstruišu javne nabavke vezane za nove tehnologije i sve radnje unutar institucija BIH u tom smislu, a dokaz je kako se ponašaju oko neophodnih izmjena Izbornog zakona i pravilnika CIK-a BiH. Na to treba dati jasan odgovor. Pozivam još jednom članove CIK-a da o opstrukcijama koje imaju govore na vrijeme. Ništa nam ne znači ako jednom sazovu press konferenciju i kažu da ćemo nove tehnologije imati 2028. To će ih samo učiniti saučesnicima. CIK mora glasno tražiti podršku da se ovo završi na vrijeme – ističe Crnadak.