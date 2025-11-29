Dok se državna RTV bori za opstanak: Vlast mirno gleda propast BHRT-a

Iako najavljeni kao posljednji pokušaj za spas BHRT-a, protesti pred Parlamentarnom skupštinom BiH protekli su bez konkretnih reakcija vlasti, kojima bi se barem nagovijestilo rješenje problema u ovoj medijskoj kući. Posebno onih iz institucija od kojih se očekuje podrška kako bi Javni servis BiH izbjegao gašenje. Radi se o danima - Mislim da je poruka onima koji odlučuju o sudbini BHRT-a jasno poslana i da je najveći dobitak da smo dobili ogromnu podršku, prije svih, medija. Ne pamtim da su u tolikom broju došli, ne samo da bi izvještavali, već i da svojim prisustvom daju podršku borbi BHRT-a za opstanak. S druge strane, zvaničnih reakcija nije bilo i pomalo je razočaravajuće da niko za tih šest sati nije našao za shodno da se bar pojavi i, ako ništa, upita te ljude, koji su se smrzavali na 0 stepeni, mogu li im obezbijediti neki čaj – kaže direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović. Uprkos pred najvišim sudskim instancama dokazanoj činjenici da joj RTRS duguje 102 miliona KM, dospjele obaveze prijete gašenjem BHRT-a. Evropska radiodifuzna unija (EBU), UIO BiH, „Elektroprivreda“ i drugi očekuju izmirenje dugova, dok sama zgrada prokišnjava. Ni direktor ne zna koliko će uposleni još moći izdržati, ali smatra da se radi o danima.

Karamehmedović: Poslana poruka . Avaz Karamehmedović: Poslana poruka . Avaz

- Upravo sam bio na sastanku u „Elektroprivredi“, koja opravdano traži da BHRT izmiri značajna dugovanja za električnu energiju. U potpunosti ih razumijem, ali BHRT je potpuno blokiran i ne može ispunjavati gotovo nikakve obaveze. Ja i dalje ne mogu da shvatim da se oni, kojima su puna usta BiH, nisu sakupili i sjeli 24 sata da probaju na ovaj ili onaj način riješiti problem BHRT-a. Slažem se, mi znamo šta SNSD želi, ali šta ovi koji se kunu u BiH rade da spriječe SNSD da uništi RTV BiH – ističe Karamehmedović. Stanje društva Dugogodišnji novinar, urednik i direktor BHRT-a i Radija Slobodna Evropa Milenko Voćkić ocjenjuje da nedostatak reakcija na skup „Ne gasite BHRT“ ne predstavlja iznenađenje, jer ovo društvo ne reagira na bilo šta. Zbog toga je više zabrinut za stanje društva, nego stanje BHRT-a. - Političari su doveli do ovog stanja. Oni su pokazali narodu da se, mahanjem zastavom, busanjem u prsa i bacanjem parola, izražava patriotizam. Nije to patriotizam. To bi im svako živ trebao reći, a prije svih akademska zajednica. Nikad više fakulteta, a nikad manje onih koji bi trebali biti svjetionik u društvu i konstruktivna kritika vlasti. Nema toga. Ostali su sami političari koji mašu zastavama, s populizmom koji ne vodi ničemu – ističe Voćkić. Slaže se s ocjenama da je licemjerno ovih dana držati patriotske govore i kleti se u BiH, a nijemo promatrati urušavanje BHRT-a. Kontić: Medijsko pitanje Direktor Media Centra, doajen bh. novinarstva Boro Kontić kaže da je protest “Ne gasimo BHRT” poslao snažnu poruku da se naš javni servis mora sačuvati, ali je pitanje da li je ona stigla do “gospodara današnje BiH”, odnosno političara. Dodaje da je problem javnog servisa pretvoren u politički, te da je to najbolji način u ovoj zemlji za uništavanje neke institucije.

Kontić: Dio kulturne baštine . Ustupljena fotografija Kontić: Dio kulturne baštine . Ustupljena fotografija