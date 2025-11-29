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BEZ OBRAZLOŽENJA

U Gradskom odboru SNSD Banja Luka otpušteno 15 radnika

Od srca vam želim mnogo sreće i uspjeha u novim poslovima i obavezama koje preuzimate, naveo je

Banjalučki SNSD. Facebook

A. O.

29.11.2025

U Gradskom odboru SNSD Banja Luka, iznenada je otpušteno 15 radnika, a tim povodom na društvenim mrežama oglasio se jučer Slavko Suvajac, koji je također otpušten.

- Danas sam, nakon dvije godine neumornog rada, posvećenosti i potpune odgovornosti, zajedno sa cijelim radnim kolektivom GrO SNSD Banja Luka razriješen svih dužnosti. Bez izuzetka – kompletan tim koji je rame uz rame nosio sve obaveze povučen je sa svojih zaduženja. Bila mi je ogromna čast raditi sa prof. dr Vladom Đajićem – čovjekom čija energija, znanje i borba za Banja Luku ostavljaju dubok trag. Od njega se uči i uz njega se raste – naveo je.

Objava na Facebooku. Screenshot

Dodao je kako mu je bila čast raditi sa svim ljudima u GrO.

- Hvala svakome od vas na zajedničkom radu, podršci i odgovornosti. Od srca vam želim mnogo sreće i uspjeha u novim poslovima i obavezama koje preuzimate. Iza nas ostaje ono što niko ne može obrisati: rad, rezultati i čista savjest. Dali smo sve od sebe – i više. Odluke se donose, ali se dostojanstvo i karakter ne mijenjaju. Idemo dalje – još jači, odlučniji i spremni za nove izazove – zaključio je on na Facebooku. 

# SNSD
# RADNICI
# VLADO ĐAJIĆ
# SNSD BANJA LUKA
# SLAVKO SUVAJAC
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