U Gradskom odboru SNSD Banja Luka otpušteno 15 radnika

U Gradskom odboru SNSD Banja Luka, iznenada je otpušteno 15 radnika, a tim povodom na društvenim mrežama oglasio se jučer Slavko Suvajac, koji je također otpušten.

- Danas sam, nakon dvije godine neumornog rada, posvećenosti i potpune odgovornosti, zajedno sa cijelim radnim kolektivom GrO SNSD Banja Luka razriješen svih dužnosti. Bez izuzetka – kompletan tim koji je rame uz rame nosio sve obaveze povučen je sa svojih zaduženja. Bila mi je ogromna čast raditi sa prof. dr Vladom Đajićem – čovjekom čija energija, znanje i borba za Banja Luku ostavljaju dubok trag. Od njega se uči i uz njega se raste – naveo je.