Dario Jovanović za "Avaz": Apelovat ćemo da se ponovo broje glasovi s biračkih mjesta s ekstremnim procentima

Koalicija "Pod lupom" već je izvijestila da je izborni dan na većini biračkih mjesta protekao u skladu s Izbornim zakonom i pravilima, ali uz zabilježene nepravilnosti koje se prvenstveno odnose na porodično glasanje, zloupotrebu pomoći pri glasanju i propuste u radu biračkih odbora. Prema riječima projekt menadžera Koalicije “Pod lupom” Darija Jovanovića, zabilježene su 34 kritične situacije, odnosno teža kršenja zakona.

- Mi ćemo CIK-u poslati evidenciju tih situacija. Poslat ćemo također potvrdu da se naši rezultati na biračkim mjestima gdje smo imali naše posmatrače podudaraju s objavljenim rezultatima CIK-a. Poslat ćemo i listu biračkih mjesta s određenim proceduralnim propustima i apelovati da se ponovo broje glasovi s biračkih mjesta s ekstremnim procentima, a gdje nisu bili posmatrači Koalicije “Pod lupom”. Govorim konkretno o mjestima gdje je izlaznost bila veća od 70 posto, više od duplo od prosjeka, te mjestima gdje je jedan kandidat imao više od 80 posto glasova – kaže Jovanović.

Koalicija nije mogla potvrditi rezultate izbora, jer je razlika u broju glasova 0,7, a margina greške 1,5 posto, pa metodologija koju koristi ne dozvoljava da to učini. Jovanović smatra da bi ponovno brojanje glasova na spornim biračkim mjestima moglo promijeniti konačan rezultat, ali samo u pojedinim sredinama.

- Međutim, teško je da to bude u toj mjeri da bi moglo uticati na konačan rezultat, jer u pitanju je 8.500 glasova, iako je utrka vrlo tijesna. Ne možemo prejudicirati – ističe Jovanović.