Otvoren tradicionalni humanitarni Božićni bazar u Njemačkoj ambasadi

Tradicionalni Božićni bazar, koji organiziraju uposlenici Njemačke ambasade u Sarajevu, otvoren je danas u prostorijama ambasade. Bazar nudi raznovrstan sadržaj, ručne radove, proizvode, hranu i različite praznične delicije, a prikupljena sredstva bit će usmjerena u humanitarne svrhe.

Bazar je otvorio ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Grannas, koji je podsjetio da se ovaj događaj organizira najmanje 15 godina, prvog vikenda prije adventa.

- Prošle godine smo sav prihod od Božićnog bazara donirali jednoj školi u Jablanici i to je zaista bio rekordni prihod. Molimo vas da nam i ove godine pomognete da prevaziđemo tu sumu. Kupujte da bismo bili još bolji, jer sav prihod bit će doniran u dobrotvorne svrhe. Tim Njemačke ambasade je vrijednim rukama pripremao ručne radove i proizvode - poručio je ambasador Grannas.

Osim humanitarnog karaktera, Božićni bazar prepoznatljiv je i po ugodnoj prazničnoj atmosferi i druženju.

Poznate božićne pjesme i praznične hitove izveli su mališani iz dječjih horova, a najmlađe posjetioce je obradovao dolazak Djeda Mraza.

Posjetioci danas do 15 sati mogu uživati u tradicionalnim kulinarskim specijalitetima poput božićnih kolačića, torti, kuhanog vina, kao i poznatih njemačkih delicija - roštiljskih kobasica Bratwurst i jetrenog sira Leberkäse.

Bazaru, osim građana, prisustvuju i diplomatski predstavnici i ambasadori, a gost je bio i visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.