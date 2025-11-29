Oglasila se poslanica Narodne skupštine RS: Trpim velike pritiske zbog izgleda

Poslanica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić oglasila se nakon što je imenovana za zamjenika direktora RUGUP-a.

Ona je reagovala na brojne komentare i osude koje prolazi tokom posljednjih dana, rekavši da je sve to zbog njenog izgleda i toga što je žena, pa se tako i govorilo o njenom obrazovanju.

- Dragi sugrađani, hvala vam na neizmjernoj podršci koju dobijam u danima kada prolazim linč koji nije doživio niko na našoj političkoj sceni u ovom obimu. Svaka poruka koju sam primila u ovim danima podsjetnik je da iza mene stoje ljudi koji vide širu sliku i vjeruju u rad, a ne u predrasude. Trudiću se da svima odgovorim, a ako nekoga nenamjerno propustim, unaprijed molim za razumijevanje. U političkom životu sam više od decenije i navikla na različite vrste pritisaka, ali moram priznati da je intenzitet posljednjih dana bio neuobičajen. Ne zbog mog rada, ne zbog rezultata, ne zbog iskustva, nego zbog toga kako izgledam i zato što sam žena na odgovornoj funkciji. To je poruka koja prevazilazi mene i tiče se svake žene u javnom prostoru. Možemo imati različite stavove, ukuse, politike – i to je u redu.