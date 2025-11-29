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"NA ODGOVORNOJ FUNKCIJI"

Oglasila se poslanica Narodne skupštine RS: Trpim velike pritiske zbog izgleda

Ali svako od nas zaslužuje da bude cijenjen po onome što radi, a ne po spoljnim obilježjima, navela je Šljivić

Nikolina Šljivić: Pod pritiskom je. Instagram

A. O.

29.11.2025

Poslanica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić oglasila se nakon što je imenovana za zamjenika direktora RUGUP-a.

Ona je reagovala na brojne komentare i osude koje prolazi tokom posljednjih dana, rekavši da je sve to zbog njenog izgleda i toga što je žena, pa se tako i govorilo o njenom obrazovanju.

- Dragi sugrađani, hvala vam na neizmjernoj podršci koju dobijam u danima kada prolazim linč koji nije doživio niko na našoj političkoj sceni u ovom obimu. Svaka poruka koju sam primila u ovim danima podsjetnik je da iza mene stoje ljudi koji vide širu sliku i vjeruju u rad, a ne u predrasude. Trudiću se da svima odgovorim, a ako nekoga nenamjerno propustim, unaprijed molim za razumijevanje. U političkom životu sam više od decenije i navikla na različite vrste pritisaka, ali moram priznati da je intenzitet posljednjih dana bio neuobičajen. Ne zbog mog rada, ne zbog rezultata, ne zbog iskustva, nego zbog toga kako izgledam i zato što sam žena na odgovornoj funkciji. To je poruka koja prevazilazi mene i tiče se svake žene u javnom prostoru. Možemo imati različite stavove, ukuse, politike – i to je u redu.

Objava Šljivić. Screenshot

Ali svako od nas zaslužuje da bude cijenjen po onome što radi, a ne po spoljnim obilježjima. Na tome ću istrajavati i dalje, profesionalno i mirno. Hvala svima koji su ostali pribrani, objektivni i fer. Vaša podrška me obavezuje da radim još predanije i odgovornije, bez obzira na pritiske. Hvala i onima koji su pokazali svoje pravo lice, sjajno je znati s kim imamo posla i kakvi ljudi nas okružuju. Idemo dalje, sa fokusom na posao i rezultate – jedino što je relevantno i po čemu će se mjeriti svako od nas. Za sve ostalo, svima nama sudit će samo jedan, na najvažnijem sudu - napisala je Šljivić.

Podsjećamo, Šljivić je ranije naglasila da se njena diploma Pravnog fakulteta, položen državni ispit i sva zvanična dokumentacija nalaze u kabinetu Narodne skupštine i u potpunosti potvrđuju njen profesionalni put.

– To je jedina istina i jedini relevantan podatak – poručila je Šljivićeva, komentarišući tvrdnje Grahovčeve da je "frizerka, a ne pravnik".

# NSRS
# NIKOLINA ŠLJIVIĆ
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