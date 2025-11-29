Više od 60 ljekara i medicinskih radnika u Višegradu: Besplatni specijalistički pregledi za građane

U organizaciji Asocijacije ljekara BIMA, više od 60 ljekara i medicinskih radnika boravilo je danas u Višegradu, gdje je u prostorijama Osnovne škole "Vuk Karadžić" vršilo specijalističke preglede građana.

O velikom interesovanju stanovnika Višegrada svjedoče fotografije iz hodnika škole, koji su bili pretvoreni u čekaonice. Ovakve posjete posebno su značajne povratnicima koji uglavnom žive u selima udaljenim od zdravstvenih ustanova.

Prema riječima Hajrudina Kurtalića iz naselja Župa, svaka vrsta zdravstvene usluge povratnicima je vrlo bitna, pogotovo kada su u pitanju pregledi na koje se inače dugo čeka.

Predsjednik Medicinske asocijacije BIMA Hasan Mrkonja naglašava da je odziv zdravstvenih radnika veoma dobar, broj prijavljenih uvijek je veći od potrebnog, što potvrđuje i današnja akcija u kojoj je učestvovalo 60 internista, urologa, ginekologa ...