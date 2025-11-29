Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEKADA VELIKI PRAZNIK

Godišnjica 29. novembra: Dan kada je u Jajcu rođena "Nova Jugoslavija"

Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je 26. i 27. novembra 1942. godine i na njemu su narodi Jugoslavije pozvani da se okupe oko njegovih organa

Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je 26. i 27. novembra 1942. godine. Muzej AVNOJ-a

A. O.

29.11.2025

 Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije održano je u Jajcu je 29. novembra 1943. godine kojim je i zvanično stvorena "Nova Jugoslavija" kao izraz antifašističke borbe njenih naroda. Ovaj datum je poslije slavljen kao Dan Republike.

Oslobađanje države 

Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je 26. i 27. novembra 1942. godine i na njemu su narodi Jugoslavije pozvani da se okupe oko njegovih organa s ciljem oslobođenja države.

Promjene svjetske geopolitičke i vojne situacije stvorile su povoljne uslove da narodnooslobodilačka borba uđe u novu fazu. Kapitulacija Italije u septembru 1943. godine je značajno ojačala partizane, koji su uspjeli prije toga i da prežive neprijateljske ofanzive na Neretvi i Sutjesci. Također, i članicama antifašističke koalicije postalo je jasno da su partizani i Narodnooslobodilački pokret jedini koji vode stvarnu borbu protiv nacističkog okupatora.

U tim uslovima 29. novembra u Jajcu, starom bosanskom kraljevskom gradu, okupili su se predstavnici naroda Jugoslavije. Treba istaći da okupljeni nisu bili samo komunisti nego i predstavnici predratnih političkih partija koji su pristupili NOB-u i odbili saradnju s okupatorom.

Federalna osnova 

Na zasjedanju je obrazovan Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije sa svim elementima vlade nove države, kralju Petru II i dinastiji Karađorđević je zabranjen povratak u zemlju i naglašeno je da će buduća država biti osnovana na federalnoj osnovi.

Na zasjedanju je obrazovan Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije. Muzej AVNOJ-a

Nakon rata u komunističkoj Jugoslaviji, 29. novembar je postao centralni državni praznik koji je služio za ideološko učvršćivanje režima i slanje politički odgovarajućih poruka. Radnička klasa ga je posebno voljela zbog slobodnog dana, a često su uz njega se dobijala i dva dodatna dana odmora.

Iz državne propagande nisu bile izuzete ni škole gdje su prvačići polagali "pionirsku zakletvu", a ogromna pažnja je posvećivana njegovanju kulta Josipa Broza Tita.

# AVNOJ
# ZASJEDANJE
# JUGOSLAVIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.