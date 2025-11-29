Četvrti tender raspisan: Grad Sarajevo ponovo traži organizatora za doček Nove godine

Grad Sarajevo ušao je u posljednji mjesec 2025. godine bez ugovorenog organizatora javnog dočeka Nove godine. Nakon što su tri prethodna tendera propala, Gradska uprava je u petak pokrenula novi, četvrti po redu, pregovarački postupak bez objave obavještenja, pokušavajući hitno pronaći firmu koja će preuzeti kompletnu organizaciju manifestacije vrijedne 591.452,99 KM.

Prema objavljenoj tenderskoj dokumentaciji, posao obuhvata cjelokupnu tehničku, logističku i programsko-scensku realizaciju događaja, od postavljanja bine i razglasa do angažmana izvođača, sigurnosnih službi i prenosa uživo koncerta Sarajevske filharmonije. Lokacija predviđena za koncert je široko gradsko područje koje obuhvata Trg BiH, Vrbanju, Vilsonovo i plato oko SCC-a.

Rozga kao glavni izvođač

Tenderska dokumentacija propisuje vrlo precizne tehničke i programske uslove: kvalitetna bina s krovom, oprema jačine minimalno 110 decibela, dovoljni kapaciteti osiguranja, mobilni toaleti, pripadajuće takse, te cjelokupna organizacija zabavnog programa u trajanju od najmanje četiri sata, s Jelenom Rozga kao glavnom zvijezdom večeri.

Ugovorni organ će prihvatiti isključivo ponude sa najnižom cijenom, bez mogućnosti alternativnih ponuda.

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije ističe 2. decembra, a rok za predaju zahtjeva za učešće već 3. decembra u 12.00 sati - što ostavlja svega nekoliko dana firmama da pripreme dokumentaciju, a nešto više od tri sedmice Gradu da izabere kvalifikovanog ponuđača i završi sve faze postupka: pretkvalifikaciju, pregovore, početne i konačne ponude.

Za proces koji u normalnim okolnostima traje sedmicama, Sarajevo sada ima - dane.

Zašto su propala prva tri tendera?

Prema informacijama iz Gradske uprave, prethodni postupci bili su poništeni jer:

- nije bilo prihvatljivih ponuda,

- ponuđači nisu preuzeli dokumentaciju,

- nisu bili ispunjeni osnovni proceduralni uslovi.

U praksi, to znači da Sarajevo u novogodišnje pripreme ulazi kasnije nego ikad i s manje kandidata na tržištu, s obzirom na to da se radi o kompleksnom projektu koji zahtijeva veliku logistiku, veliki rizik i kratke rokove.

Šta ako četvrti tender propadne?

Zvaničnog odgovora nema, ali se u gradskim krugovima spominju samo dvije realne opcije: ili će Grad uspjeti ugovoriti organizatora u rekordnom roku, ili će Sarajevo prvi put nakon decenija ostati bez centralnog javnog dočeka.

Ako se zna da je kalendar već na kraju novembra, jasno je da se ulazi u zonu improvizacije i hitnih pregovora.