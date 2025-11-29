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REKACIJA

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde osudili napad na kolegu Aldina Šalaku: "Ovo što rade je prešlo granicu"

Kako su istakli, ovaj čin nije samo kriminalni napad na jednog izabranog zvaničnika, već direktan udar na demokratski poredak

Predstavnici vlasti BPK Goražde. Elma Geca/FENA

FENA

29.11.2025

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj pres konferenciji najoštrije su osudili jučerašnji slučaj, kako su naveli, otmice i napada na poslanika u Skupštini BPK Aldina Šalaku.

Kako su istakli, ovaj čin nije samo kriminalni napad na jednog izabranog zvaničnika, već direktan udar na demokratski poredak, institucije sistema i volju građana.

Poručili su da politička scena nije i nikada neće biti prostor za kriminalne metode, otmice, pritiske, psihološko i fizičko nasilje te da je ovo "crvena linija".

-Pokušaj da se politička većina mijenja otmicama i ucjenama predstavlja opasnu, antidemokratsku i kriminalnu praksu koja prijeti da naš kanton, ali i BiH pretvori u prostor bez zakona, bez reda i bez odgovornosti. Obzirom da postoje sumnje da su u ove radnje umješani i pojedini poslanici iz opozicije, zahtjevamo od nadležnih institucija hitnu, beskompromisnu i javnu reakciju te rezultate koji podrazumjevaju identifikaciju svih učesnika, nalogodavaca i pomagača, procesuiranje po najtrožijim krivičnim odredbama te kazne koje će biti jasna poruka svima koji pomisle da se politička volja može oteti nasiljem -kazao je predsjedavajući Skupštine BPK Muradif Kanlić.

Poslanik Senad Hubjer pojasnio je da je jučer 12.30 sati lično dobio poziv iz okoline Srbca, da je zastupnik u Skupštini BPK Aldin Šalaka otet.

- Nisu tačne informacije koje su se pojavile u određenim medijima da kolega Šalaka nije bio otet, jer tri i po sata čovjeku je oduzeta sloboda kretanja i govora. Sa grupom poslanika odmah sam slučaj prijavio u Policijsku upravu Goražde. I ovom prilikom bih se zahvalio i policijskim strukturama u RS-u i FBiH koje su djelovale onako kako i treba. Ne bih želio da utičem na istragu, ali znam da su identifikovali počinioca koji će biti priveden, saslušan te protiv njega poduzete adekvatne mjere, a znamo da se radi o čovjeku koji iza sebe ima višestruka krivična djela, koji je osuđivan – naveo je Hubjer.

Potraga za nalogodavcima

Ocijenio je da su policijske strukture u RS-u, kako je rekao, u samo nekoliko sati učinile ono zbog čega se u BiH vjeruje da postoji zakon i mjere koje će zaštititi građane države BiH.

- Ovo što rade pojedini poslanici iz opozicije je prešlo granicu dozvoljenog i naredih dana će se razotkriti i ko su nalogodavci. U cilju istrage ne smijemo reći njihova imena iako znamo ko su a i oni znaju da znamo. Za to moraju postojati rigorozne sankcije, jer ako sistem sad zakaže mislim da ćemo svi doći u vrlo tešku situaciju, prijeti se i članovima naših porodica. Nije jednostavno kad pojedinci iz opozicije organizovano i preko društvenih mreža pljuju po vama, izmišljaju razne priče i prijete vama i porodicama – kazao je Hubjer.

Poslanik Rasim Mujagić također je kazao da je suočen sa prijetnjama, ne želeći otkriti detalje. 

- Nije jednostavno kada ti zaprijete da nećeš imati dijete ili da će ti biti podmetnuta eksplozivna naprava pod automobil, kako je meni prenešeno prije sat vremena. I mislim da to dovoljno govori da nismo sigurni ovdje i da nismo sigurni u obavljanju ovoga što radimo. Ja sam i prije sedam dana nazvao državnog službenika u Skupštini BPK Goražde i rekao da osjećam određene nesigurnosti i da sam spreman predati mandat. Poslije ovog dešavanja, ne bih to uradio kada bi sve izgorilo i ne bi im napravio tu vrstu usluga. Mislim da je ovo prešlo sve granice normalnog. Nadam se da će organi ispitati sve ovo što se dešava. Ako sam ja slijedeći nema nikakvih problema – poručio je Mujagić.

Zvaničnici BPK Goražde naglasili su da niko neće zastrašiti demokratski poredak i nasiljem mijenjati političku većinu te ucjenama gasiti glas građana.

Poručili su da država mora pokazati da je jača od kriminala te da zahtjevaju od OSA-e, SIPA-e, MUP-ova, tužilaštva i drugih institucija da hitno riješe ovaj slučaj.

Policijska istraga

Poslanik Nezim Alagić kazao je da će policijska istraga i rezultati saradnje tužilaštva i nadležnih policijskih agencija vrlo brzo pokazati šta se desilo, potvrđujući da je kolega Šalaka bio onemogućen fizički da se kreće i da komunicira.

- Njemu je ugroženo pravo na slobodu kretanja upotrebom fizičke sile. On se nalazi na sigurnoj lokaciji, uz policijsku zaštitu u skladu sa zakonskim propisima. Vjerujem da bi svaki građanin u takvoj situaciji dobio i trebao dobiti policijsku zaštitu. Ako neko može doći i fizički presresti i oteti poslanika u Skupštini kantona, znači da to može uraditi svakome od nas i suština ove naše pres konferencije nije poruka u kojoj mi želimo zadržati vlast, već je poruka da se ovakve stvari ne smiju i ne mogu dešavati jer ovo ako prođe nekažnjeno, a neće, počet ćemo živjeti u potpunoj anarhiji. Ovo je demokratska država u kojoj postoji sistem i institucije, šta god ko o tome mislio, i vrlo brzo će nalogodavci i počinioci to osjetiti na svojoj koži – poručio je Alagić.

Snažna poruka

Premijer BPK Goražde Senad Čeljo istakao je da se i na ovaj način želi poslati snažna poruka prema institucijama u oblasti sigurnosti koje, kako je rekao, trebaju da rade svoj dio posla, ne samo u ovom već u svim slučajevima, da zaštite svakog građanina, uključujjući i izabrane i imenovane zvaničnike.

- Nije normalno da od jučer od poslijepodnevnih sati jedan zastupnik pod policijskom pratnjom mora doći u svoj rodni grad gdje treba da prisustvuje sjednici Skupštine. Sutra to može biti bilo ko od nas. Koliko god se nekome sviđale ili ne, neke koalicije, ne može se na ovakav grub način uticati na kreiranje političke volje. Pozivamo i nadležna tužilaštva da rade svoj posao jer imaju dovoljno argumenata. Takođe, pozvao bih i političke aktere koji su trenutno u opoziciji, da se časno ograde od ovakvih postupaka jer sigurno nisu svi dio ovih radnji i procesa koji su se desili jučer a koji su pripremani danima, a o kojima smo imali određene glassine, ali nismo željeli da vjerujemo da neko prijetnjom može primorati nekoga da da ostavku, da bi neko drugi ušao u mandat i da bi se promijenila neka skupštinska većina. To je bio cilj svega - kazao je premijer BPK Goražde.

Inače, redovna sjednica Skupštine BPK Goražde zakazana je za ponedjeljak, 1. decembra, a zastupnik Aldin Šalaka jedan je od ključnih koji je odlučio o aktuelnoj parlamentarnoj većini koju čini 13 od 25 poslanika.   

# GORAŽDE
# ALDIN ŠALAKA
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