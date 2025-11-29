Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde osudili napad na kolegu Aldina Šalaku: "Ovo što rade je prešlo granicu"

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj pres konferenciji najoštrije su osudili jučerašnji slučaj, kako su naveli, otmice i napada na poslanika u Skupštini BPK Aldina Šalaku.

Kako su istakli, ovaj čin nije samo kriminalni napad na jednog izabranog zvaničnika, već direktan udar na demokratski poredak, institucije sistema i volju građana.

Poručili su da politička scena nije i nikada neće biti prostor za kriminalne metode, otmice, pritiske, psihološko i fizičko nasilje te da je ovo "crvena linija".

-Pokušaj da se politička većina mijenja otmicama i ucjenama predstavlja opasnu, antidemokratsku i kriminalnu praksu koja prijeti da naš kanton, ali i BiH pretvori u prostor bez zakona, bez reda i bez odgovornosti. Obzirom da postoje sumnje da su u ove radnje umješani i pojedini poslanici iz opozicije, zahtjevamo od nadležnih institucija hitnu, beskompromisnu i javnu reakciju te rezultate koji podrazumjevaju identifikaciju svih učesnika, nalogodavaca i pomagača, procesuiranje po najtrožijim krivičnim odredbama te kazne koje će biti jasna poruka svima koji pomisle da se politička volja može oteti nasiljem -kazao je predsjedavajući Skupštine BPK Muradif Kanlić.

Poslanik Senad Hubjer pojasnio je da je jučer 12.30 sati lično dobio poziv iz okoline Srbca, da je zastupnik u Skupštini BPK Aldin Šalaka otet.

- Nisu tačne informacije koje su se pojavile u određenim medijima da kolega Šalaka nije bio otet, jer tri i po sata čovjeku je oduzeta sloboda kretanja i govora. Sa grupom poslanika odmah sam slučaj prijavio u Policijsku upravu Goražde. I ovom prilikom bih se zahvalio i policijskim strukturama u RS-u i FBiH koje su djelovale onako kako i treba. Ne bih želio da utičem na istragu, ali znam da su identifikovali počinioca koji će biti priveden, saslušan te protiv njega poduzete adekvatne mjere, a znamo da se radi o čovjeku koji iza sebe ima višestruka krivična djela, koji je osuđivan – naveo je Hubjer.

Potraga za nalogodavcima

Ocijenio je da su policijske strukture u RS-u, kako je rekao, u samo nekoliko sati učinile ono zbog čega se u BiH vjeruje da postoji zakon i mjere koje će zaštititi građane države BiH.

- Ovo što rade pojedini poslanici iz opozicije je prešlo granicu dozvoljenog i naredih dana će se razotkriti i ko su nalogodavci. U cilju istrage ne smijemo reći njihova imena iako znamo ko su a i oni znaju da znamo. Za to moraju postojati rigorozne sankcije, jer ako sistem sad zakaže mislim da ćemo svi doći u vrlo tešku situaciju, prijeti se i članovima naših porodica. Nije jednostavno kad pojedinci iz opozicije organizovano i preko društvenih mreža pljuju po vama, izmišljaju razne priče i prijete vama i porodicama – kazao je Hubjer.

Poslanik Rasim Mujagić također je kazao da je suočen sa prijetnjama, ne želeći otkriti detalje.

- Nije jednostavno kada ti zaprijete da nećeš imati dijete ili da će ti biti podmetnuta eksplozivna naprava pod automobil, kako je meni prenešeno prije sat vremena. I mislim da to dovoljno govori da nismo sigurni ovdje i da nismo sigurni u obavljanju ovoga što radimo. Ja sam i prije sedam dana nazvao državnog službenika u Skupštini BPK Goražde i rekao da osjećam određene nesigurnosti i da sam spreman predati mandat. Poslije ovog dešavanja, ne bih to uradio kada bi sve izgorilo i ne bi im napravio tu vrstu usluga. Mislim da je ovo prešlo sve granice normalnog. Nadam se da će organi ispitati sve ovo što se dešava. Ako sam ja slijedeći nema nikakvih problema – poručio je Mujagić.

Zvaničnici BPK Goražde naglasili su da niko neće zastrašiti demokratski poredak i nasiljem mijenjati političku većinu te ucjenama gasiti glas građana.

Poručili su da država mora pokazati da je jača od kriminala te da zahtjevaju od OSA-e, SIPA-e, MUP-ova, tužilaštva i drugih institucija da hitno riješe ovaj slučaj.

Policijska istraga

Poslanik Nezim Alagić kazao je da će policijska istraga i rezultati saradnje tužilaštva i nadležnih policijskih agencija vrlo brzo pokazati šta se desilo, potvrđujući da je kolega Šalaka bio onemogućen fizički da se kreće i da komunicira.

- Njemu je ugroženo pravo na slobodu kretanja upotrebom fizičke sile. On se nalazi na sigurnoj lokaciji, uz policijsku zaštitu u skladu sa zakonskim propisima. Vjerujem da bi svaki građanin u takvoj situaciji dobio i trebao dobiti policijsku zaštitu. Ako neko može doći i fizički presresti i oteti poslanika u Skupštini kantona, znači da to može uraditi svakome od nas i suština ove naše pres konferencije nije poruka u kojoj mi želimo zadržati vlast, već je poruka da se ovakve stvari ne smiju i ne mogu dešavati jer ovo ako prođe nekažnjeno, a neće, počet ćemo živjeti u potpunoj anarhiji. Ovo je demokratska država u kojoj postoji sistem i institucije, šta god ko o tome mislio, i vrlo brzo će nalogodavci i počinioci to osjetiti na svojoj koži – poručio je Alagić.

Snažna poruka

Premijer BPK Goražde Senad Čeljo istakao je da se i na ovaj način želi poslati snažna poruka prema institucijama u oblasti sigurnosti koje, kako je rekao, trebaju da rade svoj dio posla, ne samo u ovom već u svim slučajevima, da zaštite svakog građanina, uključujjući i izabrane i imenovane zvaničnike.