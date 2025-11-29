Parlament BiH daje rok od pet dana Krišto i ministrima: Dajte dokumente ili snosite odgovornost!

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je Vijeće ministara BiH da u roku od pet dana dostavi Program reformi za provođenje Plana rasta za zapadni Balkan. Zaključci su doneseni na posljednjoj sjednici, a inicirao ih je poslanik Šerif Špago (SDA) u okviru rasprave o nastavku evropskog puta BiH.

Usvojenim zaključcima, Vijeće ministara BiH mora Predstavničkom domu PSBiH dostaviti Program reformi, koji je ranije usvojen 30. septembra. Kolegij Predstavničkog doma PSBiH dužan je da taj dokument uvrsti u dnevni red prve naredne sjednice.

Predstavnički dom također je prihvatio zaključke poslanika Jasmina Emrića (NES-Za nove generacije) i Aide Baručije (BHI KF), vezano za nastavak evropskog puta BiH i usvajanje Programa reformi.

Jednim od zaključaka, Predstavnički dom obavezuje predsjedavajuću Vijeća ministara BiH Borjanu Krišto da, u roku od sedam dana, dostavi kompletan dokument Reformske agende Bosne i Hercegovine poslanicima i delegatima u Domu naroda PSBiH.

Drugi zaključak nalaže Vijeću ministara da, u roku od mjesec dana, Predstavničkom domu i Domu naroda PSBiH dostavi detaljnu analizu Reformske agende, uključujući pregled svih poglavlja, korake za implementaciju reformi te aktivnosti i ciljeve iz dokumenta.

Krajem septembra, Vijeće ministara BiH usvojilo je Reformsku agendu i listu reformi, što je jedan od preduvjeta za dobijanje sredstava iz Plana rasta Evropske unije za zapadni Balkan. Tada je potvrđena opredijeljenost Vijeća ministara na provođenju reformi i ispunjavanju obaveza na evropskom putu BiH.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je 21. decembra u Tirani, gdje je prisustvovala Samitu lidera regije i EU, da je Evropska komisija prihvatila Reformsku agendu za BiH.

Na samitu je rečeno da očekuju ratifikaciju ova dva sporazuma, kako bismo u korak s drugim zemljama u regiji nastavili s implementacijom ovog važnog projekta, Plana rasta - kazala je Krišto.

Nakon sjednice Vijeća ministara prošle sedmice, Krišto je istakla da je informirala kolege o prihvatanju Reformske agende od strane članica EU.

Očekuje nas jako puno posla. Od BiH se očekuje što je moguće prije ratifikacija dva sporazuma, odnosno ugovora o instrumentu i ugovora o zajmu - rekla je Krišto.

Prema njenim riječima, sada je na potezu Ministarstvo finansija i trezora BiH.

To smo naglasili našem ministru, da bude spreman da se, u saradnji sa institucijama i koordinatorom za reforme i rast, što je prije moguće napravi prijedlog sporazuma i uputi na ratifikaciju. Od ratifikacije ova dva sporazuma ovisit će prvo povlačenje avans tranše, oko sedam posto sredstava namijenjenih BiH - istaknula je Krišto.