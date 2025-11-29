CIK BiH objavio nove preliminarne rezultate: Ponovo se mijenja razlika između Karana i Blanuše

Kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u RS, Siniša Karan, osvojio je 9.745 glasova više od SDS-ovog kandidata Branka Blanuše.

Nakon obrađenih 99,91% biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 222.110 građana, a Blanuša 212.365, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK).

Procentualno, Karan je osvojio 50,41%, a Blanuša 48,20% glasova.

Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku dobio je 2.019 glasova ili 0,46%, a Nikola Lazarević iz Ekološke partije RS 1.696 ili 0,38%.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasalo je 1.346 ili 0,31% glasača, a za Slavka Dragičevića 1.064, odnosno 0,24%.

Prema podacima CIK-a, na prijevremenim izborima, od 1.264.364 upisanih u birački spisak, pravo glasa iskoristilo je 439.897 birača ili 34,79%.