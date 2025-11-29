Naša stranka udarila po NiP-ovoj ministrici: Neprimjereno se obračunava s nastavnicima preko Facebooka

Reagiranje ministrice obrazovanja Kantona Sarajevo Naide Hote Muminović na slučaj navodne negativne kritike na račun Alije Izetbegovića u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi smatramo, najblaže rečeno, neprimjerenim, saopćili su iz Naše stranke.

- Nije na ministrici da se putem Facebooka obračunava s nastavnicima zbog njihovih neprovjerenih stavova o bilo čemu, niti da tako, s pozicije moći, utiče na njihovu ionako neizvjesnu egzistenciju i dodatno polarizira javnost po krupnim ideološkim pitanjima koja s obrazovanjem, posebno osnovnoškolskim, ne bi trebala imati dodirnih tačaka. Sigurni smo da je ministrica toga svjesna, ali je očito izabrala način da se uz minimum truda postigne maksimalni efekat skretanja pažnje s gorućih problema u obrazovanju. I nije prvi put da se to dešava.

Da je to bio povod da ministrica konačno otvori proces reforme obrazovanja u pravcu njegove potpune depolitizacije, dali bismo joj bezrezervnu podršku. Naprotiv, svojim potezom je još jednom izdigla političku „bezgrešnost“ u školama iznad pedagoške.

Kao stranka koja je imenovala premijera Vlade KS, nismo spremni i dalje snositi dio odgovornosti za ovakve propuste. Ponosni smo na uspjehe Vlade, od kojih je većinu predlagala i na njima insistirala Naša stranka, a tiču se poboljšanja postojeće i izgradnje nove školske infrastrukture, subvencija za vrtiće, produženi boravak, besplatne karte za đake i studente, kao i besplatne udžbenike. Međutim, krajnje je vrijeme da se s forme pređe na sadržaj. Materijalne uslove za obrazovanje imamo i nastavit ćemo ih razvijati, ali pitanje šta učimo djecu, za koga ih učimo i ko ih uči, s kojim kompetencijama, ostaje neodgovoreno i prepušteno stihiji.

Krajnje je vrijeme da otpočnemo proces izvlačenja obrazovanja iz ruku politike i njegovog potpunog predavanja prosvjetno-pedagoškoj struci. Sve s čime se ne slažemo iznosit ćemo jasno, stavku po stavku. Kao početni korak, smatramo važnim da se posljednji konkurs za prijem radnika u sarajevske škole ozbiljno preispita, uz mogućnost njegovog poništenja, zavisno od broja zaprimljenih žalbi. I mi kao stranka, jednako kao i mediji i, vjerujemo, sama ministrica, dobijamo brojne pritužbe aplikanata na loše postavljen konkursni modul i nepravilnosti u bodovanju, što može imati veoma štetne posljedice po cjelokupan obrazovni proces.

Smatramo da je to trenutni, gorući prioritet s kojim se Ministarstvo mora uhvatiti u koštac, i to transparentno, uz stalno izvještavanje javnosti o poduzetim koracima. Od Ministarstva, kao i od čitave Vlade, očekujemo da se u ovom procesu postavi isključivo kao izvršni organ u službi zainteresovane, prije svega stručne javnosti, te da pokaže da Ministarstvo postoji zbog obrazovanja, a ne da je obrazovanje tu radi političara i predizbornih poena stečenih populizmom - poručili su.