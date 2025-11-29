Nihad Uk: Za 2026. godinu planirano 1.3 miliona KM za programa sufinansiranja neinvazivnog prenatalnog testiranja

Vlada Kantona Sarajevo najavila je da će u 2026. godini izdvojiti 1,3 miliona KM za programe sufinansiranja neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT), čime potvrđuje nastavak ulaganja u zdravlje trudnica i budućih generacija.

Ovaj program uveden je 2024. godine, a prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS – koji provodi odluku Vlade – već bilježi značajan rast i konkretne rezultate. Za 2025. godinu osigurano je 1,1 milion KM, dok je za narednu godinu predviđeno povećanje na 1,3 miliona KM.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk istakao je da je rast budžeta direktan odgovor Vlade na potrebe građana i rezultat jasne strategije.

- Kada smo uvodili sufinansiranje NIPT-a 2024. godine, imali smo jedan cilj koji nam je najvažniji: da ublažimo neizvjesnost i pružimo najveću moguću sigurnost našim trudnicama i njihovoj djeci. Nema veće sreće, niti većeg prioriteta za nas kao Vladu, od zdravog početka života. Zbog toga, s ponosom ističemo da je zdravlje porodice naša najveća vrijednost - poručio je premijer Uk.

Podaci o realizaciji zahtjeva za refundaciju jasno pokazuju neophodnost ove sistemske podrške. U 2024. godini (godini uspostave sufinansiranja) evidentirana su 502 rješenja na ime refundacija za NIPT, dok je u 2025. godini, zaključno s novembrom, evidentirano 797 rješenja.

Ovaj značajan porast broja rješenja potvrđuje efikasnost mjere i direktan pozitivan utjecaj Vlade Kantona Sarajevo na kvalitet zdravstvene zaštite.

ZZO KS sufinansira troškove testa u iznosu od 90% stvarno utrošenih troškova, maksimalno do 1.250 KM po zahtjevu.

Neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) je ključna dijagnostička procedura koja, putem jednostavnog uzorka krvi majke, omogućava rano i sigurno otkrivanje rizika od hromozomskih poremećaja ploda. Uvođenjem sufinansiranja, Kanton Sarajevo je osigurao da ova ključna, ali skupa dijagnostika, bude dostupna osiguranicama iz rizičnih kategorija.

Zahtjev za sufinansiranje mogu podnijeti osigurano lice ili bračni/vanbračni drug.

Potrebna dokumentacija, uključujući nalaz ordinirajućeg ljekara specijaliste, dostupna je na web stranici ZZO KS. Vlada Kantona Sarajevo i ZZO KS nastavljaju s aktivnostima koje imaju za cilj pružanje najbolje moguće zdravstvene zaštite svim građanima, s posebnim naglaskom na trudnice.