Svjetski dan borbe protiv HIV-a: U BiH trenutno živi blizu 500 osoba zaraženih HIV-om

Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, Asocijacijom infektologa u Bosni i Hercegovini i Udruženjem „Partnerstvo za zdravlje“ najavili su da će uz slogan „Znanje štiti“ različitim aktivnostima u Mostaru 1. decembra obilježiti Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Novi slučajevi Cilj je podizanje razine znanja i informiranosti o infekciji HIV-om, prevenciji i dostupnosti liječenja antiretrovirusnim lijekovima u Federaciji BiH, čime se ne samo podiže razina svijesti nego se jača i kultura odgovornosti prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih te smanjuju strah, nerazumijevanje, stigma i diskriminacija osoba koje žive s HIV-om.

Dr. Nedić: Način zaštite . Facebook Dr. Nedić: Način zaštite . Facebook

U BiH trenutno živi blizu 450 do 500 osoba zaraženih HIV-om, a svake godine se registruje 20 do 30 novih slučajeva, a najviše je homoseksualaca. Rozalija Nedić, dr. med. specijalista epidemiolog iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti ZJZ FBiH, između ostalog, podsjeća da se HIV može prenijeti putem krvi, sjemene tekućine, vaginalnog sekreta, preejakulata i majčinog mlijeka. - Prijenos virusa se najčešće događa pri nezaštićenom spolnom odnosu, dijeljenju igala ili između majke i djeteta ako se ne provodi terapija majke. HIV se ne prenosi svakodnevnim kontaktom. Ne možete se zaraziti rukovanjem, zagrljajem, kašljanjem, korištenjem zajedničkog posuđa, kupaonice, bazena ili ugrizima komaraca – naglasila je dr. Nedić. Testiranje na HIV Ukazala je na to da je najvažniji način zaštite korištenje kondoma pri svakom spolnom odnosu, jer on pruža efikasnu barijeru protiv prijenosa virusa. Također, navela je, važno je izbjegavati dijeljenje igala i šprica, koristiti sterilni pribor, te se testirati na HIV ako ste bili u rizičnoj situaciji. Podsjetila je da u FBiH djeluju centri za dobrovoljno, povjerljivo, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitise B i C.

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